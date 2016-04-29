Минск, 29 апреля, 2016, 16:20 — ИА Регнум. Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине призвала стороны конфликта к полному прекращению огня в преддверии православной Пасхи. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 апреля, об этом заявил полномочный представитель России Борис Грызлов по итогам встречи. «Мы выражаем надежду, что пасхальное перемирие перейдет в прочный мир и это даст дополнительный импульс всеобъемлющему политическому урегулированию на Украине», — отметил он.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Огонь

Российская сторона предлагает «дорожную карту», направленную на решение соответствующих задач, напомнил Грызлов, указав на то, что ее главная цель — точно зафиксировать последовательность шагов, направленных на безусловное выполнение всех пунктов Минских соглашений.

Выборы по стандартам

В этом же контексте рассматривается проблема подготовки закона о порядке проведения местных выборов, продолжил политик. Аспекты, связанные с проведением выборов, должны быть согласованы с представителями Донбасса в рамках Контактной группы. «Иными словами, прежде всего, законопроект о выборах должен обсуждаться здесь, на переговорах в Минске, а не где-то еще. Подчеркну еще раз: это требование прямо закреплено в Комплексе мер», — указал он.

Выборы должны проводиться по стандартам ОБСЕ, а соблюдение этих стандартов невозможно в условиях так называемой антитеррористической операции, продолжил Грызлов. «Следовательно, данный режим должен быть отменен, как и экономическая блокада юго-восточного Донбасса. Нельзя одновременно проводить АТО и заниматься политическим урегулированием», — говорит он.

Кроме того, продолжил Грызлов, выборы являются частью процесса такого урегулирования, поэтому их проведение невозможно обсуждать в отрыве от других его компонентов, также закрепленных в Минских соглашениях. «Прежде всего, это касается закона об особом статусе соответствующих районов Донбасса. Он должен стать постоянно действующим: как это предусмотрено пунктом 11 Комплекса мер», — говорит полпред.

Широкая амнистия

Грызлов также подчеркнул необходимость проведения широкой амнистии. «Другой закон — также в соответствии с Комплексом мер — должен предусматривать, цитирую: «Освобождение от наказания, преследования и дискриминации лиц, связанных с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Иными словами, необходима широкая амнистия, — отметил он. — И, таким образом, освобождение всех пленных и насильственно удерживаемых лиц, то есть обмен «всех на всех».

Наконец, говоря о всеобъемлющем урегулировании, Грызлов отметил проведение конституционной реформы — соответствующие решения необходимо закрепить в основном законе страны.

«Эти шаги помогут сторонам конфликта преодолеть дефицит доверия. И тогда, будем надеяться, к Новому году нам не придется ставить вопрос о «рождественском прекращении огня», — заключил он.