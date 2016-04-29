Москва, 29 апреля, 2016, 15:00 — ИА Регнум.



Александр Дейнека. Мать. 1932

Органы опеки и попечительства, принимая решение об изъятии ребенка из семьи, должны удостовериться, что ситуация в семье критическая, однако это не всегда происходит, в этой связи, имеет место быть негативная практика, при которой уполномоченными органами нарушается закон, в частности, Конституция РФ, что осложняет родителям детей и адвокатам семей процесс оспаривания решений, заявила адвокат Надежда Гольцова, участник пресс-конференции, посвященной недостаткам действующей практики изъятия детей из семей по разным основаниям, проходящей 29 апреля в пресс-центре ИА REGNUM.

Надежда Гольцова объяснила, что процедура принятия решения по изъятию ребенка из семьи должна быть поэтапной: «Органы опеки и попечительства должны выйти на место, удостовериться, что ситуация критическая, что ребенок находится в обстановке угрозы жизни и здоровью, составить комиссионный акт. Как минимум шесть человек должны прийти к выводу, что ситуацию можно назвать угрозой. То есть это должно быть мнение не одного человека, оно должно быть коллегиальным. Составленный акт должен быть передан главе органа местного самоуправления, который должен принять постановление, в рамках которого определится судьба ребенка. Любое действие на любой стадии может быть обжаловано родителями».

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Однако, по мнению эксперта, указанная процедура нарушается: «Статья 77 Семейного кодекса РФ ( от 29.12.1995 N 223-ФЗ) применяется органами опеки и попечительства, видимо, в тестовом режиме, нарушая поэтапность процедуры. Сначала они изымают ребенка из семьи, говоря о том, что там был такой ужас, что ждать уже нельзя. Но это не может оправдывать нарушение закона. Однако некоторые судьи соглашаются с мнением изымающих органов».

Комментируя изъятие ребенка из московской семьи Анастасии и Юрия Терновских, которые произошло 15 февраля 2016 года, по акту безнадзорности, Надежда Гольцова заявила об абсурдности этого обоснования: «Кто такой безнадзорный? Это несовершеннолетний человек, надзор за которым отсутствует. Как такое может быть в рамках нахождения ребенка в квартире, где он зарегистрирован по месту жительства, где вместе с ним находятся его родители, законные представители?».

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По ее мнению, основной проблемой при оспаривании решения является закрытый доступ к информации: «Все обращения в органы опеки и попечительства, полиции сводятся к необходимости составления письменных обращений, которые рассматриваются в течение тридцати дней. Однако мы имеем право на предоставление информации согласно Конституции РФ». Единственный документ, который удалось получить адвокату — акт жилищно-бытовых условий.

Надежда Гольцова обратила также внимание на то, что был нарушен закон с точки зрения разглашения информации о частной жизни гражданина, так как в сети и на телевидении были опубликованы материалы, на что Анастасия и Юрий Терновские не давали разрешения.

Продолжая тему нарушения законодательства уполномоченными органами, адвокат семьи Терновских рассказала о ее необоснованном удалении с заседания комиссии, в связи с чем она не могла консультировать Анастасию, мать изъятого ребенка, которой, по словам эксперта, задавались вопросы с изначально негативной формулировкой.

Само определение «безнадзорности» существует в Федеральном законе «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ от 24.06.1999 года: «Безнадзорный — несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных представителей либо должностных лиц». По мнению Надежды Гольцовой, уполномоченные органы в обсуждаемой ситуации апеллируют исключительно «ненадлежащим исполнением обязанностей», не обращая внимания на первую часть определения.

Надежда Гольцова также сообщила о том, что при оспаривании решений уполномоченных органов и комиссии, как она, так и родители ребенка сталкиваются с противодействием, которое сопровождается заявлениями: «Будете слушать адвоката — никогда не увидите своего ребенка».

Напомним, сегодня, 29 апреля в пресс-центре ИА REGNUM состоялась пресс-конференция Общественного правозащитного центра «Иван Чай». Поводом для настоящей конференции стала история, которая произошла с московской семьей Анастасии и Юрия Терновских, проживающей в районе Рублёвки, у которой 15 февраля изъяли пятилетнего сына. В настоящий момент только по Москве зафиксировано свыше 200 случаев неправомерного вмешательства в семью с отобранием ребенка, а по стране — тысячи.