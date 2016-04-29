Новосибирск, 29 апреля, 2016, 17:58 — ИА Регнум. До 1 Мая осталось совсем немного времени, но страсти вокруг праздника весны и труда в Новосибирске по-прежнему кипят. При этом, образовалось две стороны противостояния: те, кто хочет участвовать в шествиях и мэрия города. И если со вторым участником все понятно, как в общем-то и с участниками Первомая, которые представляют политические партии и профсоюзы. Условная неизвестность оставалась за двумя участниками — партией «Яблоко» и Монстрацией. И если в прошлом году споры разгорались только между чиновниками мэрии и монстрантами, то в этом году в к ним присоединились еще и представители регионального «Яблока». И все из-за того, что новосибирское «Яблоко» решило в свою заявку на участие вписать организатора Монстрации Артема Лоскутова. Этим они, как оказалось, предрешили свою судьбу.

Andrey Marshak Монстрация в Новосибирске

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Новосибирске Монстрации и «Яблоку» не разрешили пройтись по главной улице

Сегодня, 29 апреля, член регионального отделения партии «Яблоко» Светлана Каверзина сообщила ИА REGNUM, что, как бы они не старались менять и изменять свои заявки на участие в Первомайском шествии, мэрия в конечном итоге нашла возможность, как им отказать. Предложенный властями вариант, пройти вместе с Всешествием от театра «Глобус» до ГПНТБ, их не устроил. И они вовсе отказались участвовать в Первомае.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жириновского позвали в Новосибирск на Всешествие

«Нам не согласовали тот маршрут, который мы хотели — по Красному проспекту — мы отказываемся от предложенного и подаём в суд. Если мы суд выиграем, то, надеемся, в следующем году не будет такого противостояния: горожане — мэрия. Власти надо понуждать к выполнению Конституции», — подчеркнула Каверзина.

Руководитель новосибирского регионального отделения партии «Яблоко» Александра Налобина подтвердила, что исковое заявление она сегодня лично отвезла в суд, где указали на пятидневный срок рассмотрения. «Теперь будем ждать решение, но это будет только после праздников уже. Шествия по Красному проспекту нам не согласовали и представителей «Яблока» на мероприятиях 1 мая в Новосибирске не будет. Такая же ситуация произошла и в Санкт-Петербурге», — подчеркнула Налобина. Монстранты, которым также не разрешили прийтись по главной улице Новосибирска, все же согласились на предложенный властями маршрут. Но уточнили, что в рамках молодежного мероприятия департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска «Всешествие» они пойдут отдельной колонной.

Идейный вдохновитель Монстрации Артем Лоскутов, который ранее для согласования шествия отказался от статуса его организатора, на своей станице в Facebook опубликовалфото документа, согласованного начальником департамента культуры, спорта и молодежной политики Анной Терешковой, датированного 29 апреля.

«Уважаемая, Анна Васильевна! В ответ на ваше предложение сообщаю: Монстрация — 2016 пройдет по маршруту от театра Глобус до пл. Пименова. Сбор в 13:00 у фонтана возле театра Глобус. Начало движения колонны в 14:00. Окончание движения до 15:00 на пл. Пименова», — сказано в документе.

Проблемы при согласовании Артем Лоскутов объяснил «внутренними интригами» между городской и областной властями. «Здесь действительно происходят какие-то внутренние интриги в местной политической тусовке. Мэр из одной партии, губернатор из другой партии. Поэтому там происходит какая-то возня, интриги, борьба. Но с департаментом культуры мы договорились. Иных людей, готовых с нами сотрудничать, в мэрии нет. На иных людей влияет авторитет главы местной епархии. Своя «Игра престолов» здесь происходит», — заметил в эфире «Говорит Москва» Артём Лоскутов.

Как ни странно, но за последний год мэр Новосибирска Анатолий Локоть неоднократно заявлял, что он против политизации вокруг Монстрации, и отказы официально объяснялись невозможностью обеспечить участникам шествия (как Монстрации, так и «Яблока») безопасность.

В свою очередь независимый депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус считает, что противоречия между Локтем и монстрантами выглядят надуманными.

«Видимо, важная часть Монстрации в ее текущем воплощении — это не только шествие с плакатами, но и тема противостояния. Это право организаторов, действовать именно так, провоцируя в каком-то смысле систему. Ужасного я в этом ничего не вижу. Видимо, этот опыт нужен нашему городу. Я согласна, власти очень непросто выстроить конструктивную позицию в этой ситуации. Но делать это необходимо. Умение найти разумный выход в не самой тривиальной ситуации — это необходимый показатель профессионализма власти», — говорит депутат.

Так или иначе, остался всего день до развязки. Уже первого мая станет ясно, кто подогревает историю вокруг шествия с абсурдистскими плакатами и лозунгами. Будут ли монстранты, как в прошлом году, прогуливаться по городу в окружении представителей правоохранительных органов или, наконец, эта история противостояния завершится и Монстрация станет культурно-массовым мероприятием, как она изначально задумывалась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Монстрацию не пустили на шествие профсоюзов в Новосибирске

Напомним, первая Монстрация в Новосибирске состоялась в 2004 году и собрала около 80 человек, с тех пор проводилась ежегодно до 2015 года.