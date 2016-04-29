Москва, 29 апреля, 2016, 14:51 — ИА Регнум. Российский холдинг «Газпром» в 2016 году инвестирует в газопровод «Сила Сибири» и Чаяндинское месторождение 90 млрд рублей. Об этом представитель газовой монополии Сергей Прозоров сообщил во время конференции инвесторов 28 апреля, которая проходила по телефону, пишет Reuters.

kremlin.ru Газопровод «Сила Сибири»

По инвестиционной газовой, нефтяной, электрогенерирующей, теплогенерирующей программам «Газпрома» на 2016 год, освоение инвестиций в целом составят 1,528 трл рублей, что на 5% меньше по сравнению с инвестиционной программой 2015 года. Тогда показатель денежных вливаний по всем программам холдинга достигал 1, 608 трл рублей.

Как отметил Прозоров в ходе телефонной конференции, физический показатель работ по строительной программе и обустройству Чаяндинского месторождения для подготовки сырьевой базы для транспорта газа предусмотрено 400 километров газопровода.

Напомним, что в мае 2014 года российская газовая монополия «Газпром» подписала договор с китайской компанией CNPC о строительстве газопровода «Сила Сибири», предназначенный для поставок из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. По планам, строительство должно быть окончено к 2022 году. В текущем году ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявлял, что сроки строительства «Силы Сибири» могут быть сдвинуты, однако в целом проект остается в силе.

Весь бюджет расходов по проекту строительства «Силы Сибири» составил более 111 млрд рублей. В 2011 году, когда сооружение газопровода было на стадии проектирования, «Газпром» оценил свой общий бюджет в проекте в 800 млрд рублей. В июне цифра упала до 200 млрд рублей, а в январе 2016 года «Газпром» сделал перерасчет и оценил объем инвестиций в проекте уже в 92,067 млрд рублей. Так, в 2015 году «Газпром» инвестировал в газопровод пока 19,278 млрд рублей.

В свою очередь, китайская госкорпорация CNPC считает, что стоимость строительство газопровода, которую предлагает «Газпром» сильно завышена. С точки зрения китайской стороны, в «Силу Сибири» можно вложить намного меньше средств. Чтобы это доказать, CNPC даже заявляла о том, что готова объявить тендер.

26 апреля текущего года зампредправления «Газпрома» Александр Медведев сообщил, что между «Газпромом» и китайской компанией в силе все контракты по строительству «Силы Сибири», помимо этого, стороны даже обсуждают создание по западному коридору «Силы Сибири — 2». По словам Медведева, в этом направлении ведется активная работа.

До этого, в ноябре 2015 года, глава «Газпрома» Алексей Миллер на саммите G20, который проходил в турецкой Анталье, подчеркнул, что конечные договоренности по поставкам российского газа в Китай по «западному маршруту», по газопроводу «Сила Сибири-2», стороны могут принять в 2016 году.

«Если говорить по переговорам по западному маршруту, то, конечно же, главным вопросом является вопрос ценовой и, сравнивая график переговоров по «восточному маршруту» и по «западному маршруту», то можно рассчитывать на то, что договоренность может быть достигнута в первой половине 2016 года», — отметил Миллер.