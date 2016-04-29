Москва, 29 апреля, 2016, 14:27 — ИА Регнум. Сохранение ключевой ставки ЦБ РФ без изменений связано с тем, что нефть, хоть и показывала рост в последние недели, но все еще не достигла значимого для российского госбюджета уровня в $50 за баррель. А стабильность российской экономики, в том числе обменного курса рубля, все еще напрямую зависит от цен на энергоносители. Кроме того, годовая инфляция пока составляет 7%. Это ниже, чем уровень инфляции за прошлый год почти в 13%, но все еще не дотягивает до целевого уровня ЦБ в 4% к 2017 году. Соответственно, регулятор сделал вывод, что инфляционные риски все еще остаются на повышенном уровне, заявила заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова комментируя корреспонденту ИА REGNUM решение ЦБ о сохранении ключевой ставки.

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«Кроме того, российский финансовый регулятор в качестве риска видит неопределенность в вопросах заработной платы и в индексации пенсий и пособий. Тем самым ЦБ негласно намекает на то, что ситуация в экономике в текущем году достаточно зависима от предвыборной политики, и что даже в таких условиях популистские решения по индексации были бы нежелательными», — сказала эксперт.

Это решение, по её мнению, «на российском фондовом рынке никак не отразится, потому что оно оказалось полностью предсказуемым. Зато оно способно вместе с растущей нефтью добавить оптимизма валютному рынку и способствовать укреплению рубля по отношению к мировым валютам».

«Снижение ставки более вероятно на следующем заседании ЦБ, намеченном на 10 июня, но оно реализуется в случае, если к этому времени нефть достигнет уровня в $50 за баррель и не упадет ниже этой отметки. Чем выше будет цена нефти, тем, соответственно, выше будет вероятность снижения ставки. ЦБ, скорее всего, понизит ставку на 0,5 процентных пункта», — предположила Мильчакова.

«Если с нефтью, рублем и макроэкономическими показателями во втором полугодии все будет хорошо, а власти не будут принимать неразумных популистских решений, то Центробанк до конца 2016 года понизит ставку до уровня 10% годовых», — резюмировала эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 29 апреля, Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 11% годовых, сославшись на риск ускорения инфляции. Такая ставка сохраняется с сентября 2015 года.