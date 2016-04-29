Минск, 29 апреля, 2016, 14:04 — ИА Регнум.



Бурлаки, идущие вброд. Илья Репин. 1872

Министерство труда и социальной защиты Белоруссии постановлением № 18 от 21 апреля утвердило бюджеты прожиточного минимума на периоды действия с 1 мая по 30 июня (в ценах марта) и с 1 по 31 июля 2016 г. (с учетом деноминации). Об этом 29 апреля проинформировала пресс-служба министерства.

Согласно постановлению, бюджеты прожиточного минимума на период с 1 мая по 30 июня 2016 г. составят: в среднем на душу населения — 1 699 430 бел. руб.; трудоспособное население — 1 870 980 бел. руб.; пенсионеры — 1 304 000 бел. руб.; студенты — 1 654 000 бел. руб.; дети в возрасте до трех лет — 1 092 230 бел. руб.; дети в возрасте от трех до шести лет — 1 515 000 бел. руб.; дети в возрасте от шести до восемнадцати лет — 1 863 240 бел. руб.

Отметим, что по состоянию на 29 апреля Нацбанк Белоруссии установил курс 19,382 тыс бел. руб. за $1. Таким образом, БПМ для трудоспособного населения с мая по июнь эквивалентен $96,53.

БПМ на период с 1 по 31 июля 2016 г. составит: в среднем на душу населения — 169,94 бел. руб.; трудоспособное население — 187,1 бел. руб.; пенсионеры — 130,4 бел. руб.; студенты — 165,4 бел. руб.; дети в возрасте до трех лет — 109,22 бел. руб.; дети в возрасте от трех до шести лет — 151,5 бел. руб.; дети в возрасте от шести до восемнадцати лет — 186,32 бел. руб.

«В связи с изменением БПМ с 1 мая 2016 г. увеличатся минимальные трудовые и социальные пенсии; надбавки, повышения к пенсиям и доплаты лицам в возрасте 75 лет и выше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите; пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста; пособия на детей: при рождении ребенка (первого ребенка — 10 БПМ, второго и последующих детей — 14 БПМ); по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (1 БПМ); на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (0,5 БПМ), на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (0,5 БПМ, 0,7 БПМ) и другие социальные выплаты, исчисляемые из размера БПМ», — сообщили в министерстве.

Кроме того, сказано в официальном сообщении, с 1 мая 2016 г. повысится критерий нуждаемости при определении права на государственную адресную социальную помощь (ГАСП) граждан (семей), оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и будет произведен перерасчет ежемесячного социального пособия, предоставляемого в рамках ГАСП. По данным министерства, количество получателей такой помощи за январь-март резко выросло — на 15,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, кризис в Белоруссиидлится третий год и, по расчётам Всемирного банка, лишь в 2018 году возможен выход на траекторию роста. По данным Минфина республики, госдолг Белоруссии по состоянию на 1 апреля2016 года составил 362,2 трлн белорусских рублей и увеличился по сравнению с началом 2016 года на 10,2%, в том числе внутренний госдолг составил 101,0 трлн. рублей, увеличившись с начала года на 3,7%. За I квартал 2016 года ВВП Белоруссии упал на 3,6%, аинфляция выросла на 5,7%.