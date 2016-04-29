Москва, 29 апреля, 2016, 14:02 — ИА Регнум. «Мне сказали, что мое дело дойдет до суда», — заявила мать изъятого в Москве полицейскими мальчика Алеши Анастасия Терновская на пресс-конференции общественного правозащитного центра «Иван Чай», посвященной недостаткам действующей практики изъятия детей из семей по разным основаниям, проходящей в пресс-центре ИА REGNUM.

Гвидо Рени. Избиение младенцев (фрагмент). 1612

«Меня осудят по 156-й статье и либо посадят, либо оштрафуют на 100 тыс. рублей», — уточнила Терновская.

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Она рассказала, что угрозы звучали от женщины-полицейского, которая изъяла ребенка. «Меня не просто пообещали посадить, мне заявили, что я больше никогда не увижу сына», — уточнила Терновская.

Напомним, что речь идет об истории московской семьи Анастасии Терновской, у которой 15 февраля 2016 года ворвавшиеся глубокой ночью в дом полицейские изъяли пятилетнего сына. Подобным образом правоохранители среагировали на жалобу соседей из другого подъезда, которым мешал детский плач.

Изъявшая ребенка сотрудница полиции проигнорировала тот факт, что ребенок находился в кровной семье, отказалась взять документы ребенка и оформила его как безнадзорного. После этого 5-летнего абсолютно здорового домашнего малыша, который до этого не расставался с матерью, увезли в больницу для беспризорников, а потом и в детский дом.