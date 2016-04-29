Кишинёв, 29 апреля, 2016, 13:48 — ИА Регнум. Правительство Молдавии ввело таможенные пошлины на ввоз с Украины молока и молочных продуктов, мяса и цемента, а также установило квоты на импорт этих продуктов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в молдавском правительстве, ограничения пока введены сроком до 31 декабря 2016 года.

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Таможенная пошлина на импортируемые из Украины молоко и молочные продукты, мясо и цемент составит 10−15%. В министерстве экономики страны отметили, что введением пошлин власти пытаются защитить внутренний рынок от массового импорта украинских молочных продуктов, который резко вырос после введения Россией эмбарго на украинские товары.

Проект был разработан в ответ на требования молочных и мясоперерабатывающих предприятий, заявивших о нелояльной конкуренции, с которой им приходится сталкиваться.

В свою очередь в Министерстве экономического развития и торговли Украины уже пообещали отреагировать на действия Молдавии.

Ранее, напомним, министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко пригрозил, что если Молдавия введет пошлины на украинскую молочную продукцию, Украина введет «зеркальные» санкции и обратится в ВТО. «Если такая ситуация сложится — мы включим те меры, которые применялись к Российской Федерации. Если Молдова примет меры, которые выходят за рамки ВТО, нам придется принимать зеркальные меры, и, возможно, не только по этим группам, потому что подобные действия мы считаем враждебными», — сказал Павленко.

В Кишиневе дали понять, что ответных санкций не боятся. По словам председателя ассоциации фермеров UniAgroProtect Александра Слусаря, торговый баланс между Молдавией и Украиной в настоящее время далеко не в пользу Кишинева, поэтому «торговая война» по Молдавии ударит в куда меньшей степени. Если же не поставить заслон украинскому импорту, то, говорит Слусарь, Молдавия «рискует потерять многие птицефабрики и молокозаводы», поскольку импортируемая с Украины продукция дешевле молдавской.

Молдавия — один из крупнейших импортеров украинской молочной продукции. И по мнению украинских экспертов, возможная санкционная война между Киевом и Кишиневом окончательно добьет украинскую «молочку», которая и так «дышит на ладан» после прекращения торговых связей с Россией.