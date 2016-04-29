Бишкек, 29 апреля, 2016, 12:31 — ИА Регнум. «Мы превращаемся в многонациональных манкуртов. Где новые подходы? Где истории о многонациональной Киргизии? Все потихоньку стараются отойти от этого», — заявил заведующий кафедрой международной журналистики Киргизско-Российского Славянского университета, профессор Александр Кацев, выступая на заседании круглого стола «Вопросы духовно-нравственного воспитания в контексте формирования евразийского сознания».

Василий Верещагин. Богатый киргиз с соколом. 1871

Эксперт отметил, что в государственной идеологии республики отсутствует понятие многонациональной страны. «2016-й объявлен Годом истории и культуры. И сразу возникает вопрос — чьей? Если в стране 80 народов, где они представлены на фестивале, посвященном истории и культуре? У нас история в стране национализируется», — подчеркнул он.

По мнению Александра Кацева, из памяти киргизстанцев пытаются стереть все упоминания о вкладе представителей других национальностей в развитие Киргизии. «Аллею Раппопорта вырубили не из-за старых деревьев, это вранье, а потому, что пытаются из истории страны вымыть след народов, которые здесь проживали», — констатировал профессор.

Справка ИА REGNUM: Манкурт — человек, который из-за воздействия внешних сил забыл свое прошлое, отказался от своих национальных традиций, потерял нравственные ориентиры, пренебрежительно относится и отзывается о своей Родине. Раньше в Средней Азии манкуртами называли рабов, которых при помощи пыток заставляли забыть о своей прежней — свободной жизни.