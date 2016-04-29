Ростов-на-Дону, 29 апреля, 2016, 11:09 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону проверяют готовность к работе систему платных парковок. Пока в тестовом режиме проект запущен по улице Красноармейской, но опустошать кошельки автовладельцы пока не будут. Деньги понадобятся после успешной апробации проекта. Об этом И ИА REGNUM сообщили в администрации донской столицы 28 апреля.

rostov-good.ru Парковки в Ростове-на-Дону

Отметим, что границы парковочного пространства — от проспекта Ворошиловского до Театрального. Пока сотрудники запустившего проект инвестора — ООО «Ростовское парковочное пространство» — проверяют работу оборудования, программного обеспечения, онлайн-сервисов и отрабатывают схемы движения мобильных комплексов контроля.

Если система сбоев не даст, то можно будет приступать к взиманию средств. Оплатить парковочное время можно будет как через терминал, так и через приложение в мобильном телефоне. Льготами будут пользоваться участники Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп на специально выделенных местах, жители прилегающих к парковкам домов. Но для этого нужно оформить разрешение.

Разметка на транспортные артерии нанесена, щиты с информацией, электронные табло, датчики установлены. Паркоматы защищены от вандалов и питаются от солнечных батарей.

Напомним, что на первом этапе предполагается создать 1 тыс. парковочных мест. Планируется, что плата за час пребывания автомобиля на стоянке около 34 рублей. Ввести систему платных парковок планировалось уже в течение двух лет, но власти все никак не могли найти инвестора. Компанию-оператора наконец выбрали, только сроки реализации проекта постоянно отодвигались.

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