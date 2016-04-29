Ростов-на-Дону, 29 апреля, 2016, 09:50 — ИА Регнум. Футбольные болельщики, которые приедут поболеть за любимые команды на ЧМ-2018 в Ростов-на-Дону, смогут увидеть баталии не только на главном спортобъекте донского региона. Для фанатов организуют настоящий праздник на главной городской площади — Театральной. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве.

ru.wikipedia.org Театральная площадь

Места для проведения фестиваля болельщиков FIFA уже утверждены. Матчи на площади перед ростовским драмтеатром можно будет увидеть на огромных экранах. Второй фан-зоной мундиаля может стать Фонтанная площадь, которая находится с западной стороны театра. Организаторы обещают создать комфортные условия для просмотра футбольных матчей, обеспечить безопасность гостей донской столицы и горожан.

Напомним, что Ростов-на-Дону примет пять матчей ЧМ-2018. Первый матч пройдёт 17 июня. На ростовском стадионе сойдутся национальные сборные, включённые в группу Е. Затем игра пройдёт 20 июня, в этот день на поле выйдут команды из группы А. 23 июня поединок пройдёт между коллективами, занявшими второе и четвёртое места в группе F. 26 июня встретятся футбольные дружины из группы D.

Наиболее интересным обещает быть матч, который состоится 2 июля. В этот день футбольные болельщики станут свидетелями поединка между командами из группы G и H.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, футбольный стадион в Ростове-на-Дону появится в 2017 году. Срок сдачи объекта — декабрь, но темпы работ уже опережают запланированные сроки на полгода.