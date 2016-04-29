Москва, 29 апреля, 2016, 08:57 — ИА Регнум. В I квартале 2016 года зарегистрировано 22 случая трихинеллеза среди населения Тульской и Курской области, связанных с употреблением свинины и мяса кабана, приобретенных на несанкционированных рынках, сообщили в Роспотребнадзоре.

Вилли Лоренц. Охота на кабана

В течение 2013−2015 гг. зарегистрировано 15 случаев трихинеллеза среди подростков в Республике Бурятия, связанных с употреблением шашлыков, жаркого, приготовленных из мяса собак

За 6 лет (2008 — 2015 гг.) трихинеллез, связанный с употреблением мяса собак (более 100 случаев), зарегистрирован в 9 субъектах Российской Федерации: Красноярском, Забайкальском, Хабаровском краях, республиках Башкирия, Бурятия, Хакасия, Амурской, Иркутской областях, Еврейской автономной области.

Ежегодно в России регистрируется от 30 до 200 случаев заболевания трихинеллезом. Наибольший удельный вес заболевших отмечен в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

Напомним, трихинеллез — опасное паразитарное заболевание, которое характеризуется лихорадкой, мышечными болями, отеком лица, кожными сыпями, а при тяжелом течении и кишечными расстройствами, нередким развитием осложнений, приводящих к инвалидности, а иногда и к летальному исходу. Возбудителями заболевания передаются через мясо и мясные продукты.