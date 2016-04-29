Ереван, 29 апреля, 2016, 08:46 — ИА Регнум. Три условия, необходимые для возобновления переговоров по урегулированию карабахской проблемы 28 апреля вечером озвучил президент Армении Серж Саргсян на заседании исполнительного органа правящей Республиканской партии Армении (РПА).

Серж Саргсян и Бако Саакян

По словам вице-спикера парламента, пресс-секретаря РПА Эдуарда Шармазанова, этими шагами являются: формирование мер доверия и внедрение механизмов расследования инцидентов на границе, адресные заявления международного сообщества о ситуации в зоне конфликта и гарантии того, что Азербайджан не пойдет на новую агрессию и террор против народа Карабаха.

По словам вице-спикера парламента, на данный момент говорить о возобновлении переговоров рано, так как ведутся боевые действия, перестрелки не полностью прекращены. «Когда Азербайджан нарушает условия соглашения о прекращении огня 1994 года и достигнутые недавно в Москве устные договоренности, естественно, рано говорить о возобновлении переговоров», — пояснил Шармазанов.

Он также отметил, что без официального Степанакерта полноценного урегулирования достичь невозможно. «Проблема должна быть решена при условии реализации народом Нагорного Карабаха права на самоопределения», — заявил пресс-секретарь РПА.

Он подчеркнул, что цель армянской стороны — международное признание Нагорно-Карабахской Республики. «Это, рано или поздно, произойдет», — добавил вице-спикер армянского парламента.

В свою очередь президент Карабаха Бако Саакян также считает, что в данный момент не видит возможности переговорного процесса. «То, что допустил Азербайджан, никоим образом не свидетельствуют о том, что в ближайшем будущем мы вернемся за стол переговоров», — заявил Саакян в интервью Общественному телевидению Арцаха.

По словам главы республики, официальный Степанакерт в случае начала переговорного процесса должен будет вовлечен в качестве полноценной стороны. «Без участия Арцаха в переговорном процессе невозможно решить карабахскую проблему. Нет ни одного вероятного развития сценария, чтобы эта проблема была решена без нашего участия. Такого не может быть», — сказал Бако Саакян.

Вместе с тем президент подчеркнул, что, несмотря на это, для карабахской стороны переговоры в урезанном формате предпочтительнее военных действий, что, однако, не означает, что они отказываются от своей позиции.

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Ранее президент Армении Серж Саргсян также отмечал, что было бы «неразумно» возвращаться к мирным переговорам с Азербайджаном без гарантий безопасности.

В интервью Bloomberg Саргсян заявил: «Пока мы будем вести переговоры, военные могут вести боевые действия, пытаясь разрешить конфликт. Где вы такое видели?».