Вашингтон, 29 апреля, 2016, 08:33 — ИА Регнум. После начала событий на Украине в 2014 году все в Вашингтоне были единодушны в том, что пришло время перестать зависеть от российских ракетных двигателей при выведении военных спутников США на орбиту, поэтому неудивительно, что Конгресс рассматривает законопроект о полном запрете этих поставок из России. Однако США отказываются от двигателей РД-180 слишком рано, такой шаг ударит по карману налогоплательщиков, а также подорвет безопасность страны, пишут Лорен Б. Томпсон и Констанс Барудос в статье, опубликованной в National Interest.

vostokdrom.ru Первый пуск ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Восточный

Во-первых, стоимость выведение ключевых спутников на орбиту станет астрономической: российские ракетные двигатели используются на ракетах-носителях «Атлас» — рабочей лошадке космической отрасли США. Единственной альтернативой для запуска больших спутников является «Дельта», запуск с которой стоит приблизительно на треть больше. Поэтому если «Атласы» станут пылиться на земле из-за того, что российских двигателей просто нет, налогоплательщикам придется доплатить из своего кармана миллиарды долларов, для того чтобы военные могли вывести необходимое оборудование в космос.

Во-вторых, ракеты SpaceX не могут доставлять спутники на ключевые орбиты: большая часть спутников, которые военные США используют для предупреждения ракетной атаки, поддерживания связи и слежения за противником, очень массивны. Более того, их часто приходится размещать на высоких орбитах: ракеты SpaceX, недавно прошедшие сертификацию для запуска в военных целях, не могут достичь четырех из восьми критически важных орбит, используемых военными. Приблизительно 40% военных пусков должны по-прежнему осуществляться на «Атласах» или более дорогой «Дельте».

В-третьих, запрет на российские двигатели играет на руку президенту РФ Владимиру Путину: можно много чего сказать о том, что от российских двигателей на американских ракетах-носителях нужно избавиться, но попытка к этому была предпринята слишком рано. Столкнись «Дельта» хоть с одной проблемой, США останутся без системы предупреждения о ракетной атаке и без спутников слежения, с помощью которых Пентагон может отслеживать действия России. Так зачем же Конгресс стремится сделать то же самое, к чему, по мнению многих критиков, стремится Путин?

Наконец, ракеты не растут на деревьях — чтобы их построить нужно время. Если ракет «Атлас» больше не будет в распоряжении Вашингтона, потому что введен запрет на двигатели из России, Пентагону потребуется намного больше ракет «Дельта», для которых нет бюджета. На создание наиболее мощной ракеты-носителя в распоряжении военных требуется немало времени, и никто, как кажется, не знает, когда будут построены дополнительные «Дельты». Так, помимо большей стоимости запуска «Дельт», может оказаться, что когда они потребуется, их просто не будет под рукой.

Таким образом, введение запрета на российские двигатели слишком рано ударит по карману налогоплательщиков, снизит обороноспособность нации, сыграет на руку Путину, а может и положит конец всей космической программе. США необходимо избавиться от российских двигателей, однако нелогично запрещать их сразу.