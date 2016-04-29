Вашингтон, 29 апреля, 2016, 07:26 — ИА Регнум. Суд по делу двух гражданок России, которые были задержаны в США накануне, 28 апреля, назначен на 6 июня. Татьяна Фарук и Мария Черных арестованы в рамках расследования теракта в Сан-Бернардино, передаёт РСН.

academics.nsuok.edu Фемида

Обе женщины — гражданки России. Татьяна Фарук является женой Рахиля Фарука — брата Сайеда Ризвана Фарука, обвиняемого в совершении теракта в Сан-Бернардино. Мария Черных — сестра Татьяны. Их подозревают в лжесвидетельстве, а также нарушении визового законодательства. Кроме того, женщинам вменяется организация фиктивного брака. Обвинения предъявлены, но своей вины женщины не признают.

Ранее сообщалось, что Татьяну Фарук арестовали в городе Корона (Калифорния, США) в ходе обыска в доме Сайеда Фарука. Черных — городе Онтарио (Калифорня, США). По версии следствия, обе женщины участвовали в организации фиктивного брака с участием Марии, чтобы Черных могла оформить нужные ей иммиграционные документы в США.

Напомним, что теракт в Сан-Бернардино (Калифорния) произошёл в декабре 2015 года. Сайед Фарук и его жена Ташфин Малик расстреляли людей в центре для инвалидов: погибли 14 человек, 17 человек получили ранения.