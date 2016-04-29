Москва, 29 апреля, 2016, 07:19 — ИА Регнум. Руководству Российской Федерации придется принять «военно-технические меры» в случае, если Швеция решит присоединиться к НАТО. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью шведской газете Dagens Nyheter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Если Швеция решит вступить в НАТО, у нас не появится мыслей, что шведы решат на нас нападать, — отметил дипломат. — Это я могу сразу сказать».

При этом Лавров добавил, что поскольку военная инфраструктура Швеции в той ситуации «будет уже подчиняться верховному главнокомандованию НАТО, то, конечно, мы (власти РФ) на наших северных рубежах будем вынуждены принять необходимые военно-технические меры».

По словам министра, меры будут приняты исходя из того, что «по ту сторону границы находится военно-политический блок, который считает РФ угрозой и хочет ее всячески сдерживать».

Лавров уточнил, что конкретные решения по данному вопросу будут приниматься Генштабом РФ и Минобороны РФ.

«Когда они видят какой-то потенциал по ту сторону наших рубежей — прямо у границы или чуть подальше от границы, то знают, что это за потенциал на самом деле, что можно от него ожидать в случае, если НАТО вдруг решит, что нас надо сдерживать «горячим» образом», — уточнил глава МИД РФ.