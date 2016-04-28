Бразилиа, 29 апреля, 2016, 00:50 — ИА Регнум. «Я буду бороться за то, чтобы пережить это, не просто за пребывание на своем посту, но и потому, что отстаиваю и защищаю демократический принцип, которому подчиняется политическая жизнь в Бразилии», заявила президент Бразилии Дилма Руссефф корреспонденту CNN. Так охарактеризовала она ситуацию с импичментом. Созданная в сенате специальная комиссия по импичменту на этой неделе заслушивает приглашенных, представителей защиты и сторонников импичмента. На четвертый день состоится выступление докладчика по импичменту. После чего члены комиссии перейдут к обсуждению, комментирует Globo.

Илья Репин. Женщина с кинжалом. 1870-е

Отметим, что в Бразилии довольно сложная процедура отстранения президента от власти. В случае, если более половины сенаторов выскажутся за импичмент, то в течение 180 дней обязанности глава государства будет исполнять вице-президент Мишел Темер. Затем, вновь состоится голосование. Если две трети членов сената выскажутся за импичмент, что Мишел Темер будет и далее исполнять президентские функции. Либо Дилма Руссефф вернется в президентское кресло, писало ранее ИА REGNUM.