Москва, 29 апреля, 2016, 00:05 — ИА Регнум. В «Газпроме» рассматривают в качестве одного из вариантов маршрута газопровода «Южный поток» прокладку трубы через Крым до болгарского порта Варна. Об этом рассказал советник гендиректора «Газпром экспорта» Андрей Конопляник на Центральноевропейском газовом форуме в Братиславе, сообщает болгарская газета «Труд».

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«Россия вправе искать маршруты экспорта газа, которые представляют наименьший риск для исполнения контрактов», — сказал Конопляник, подчеркнув, что Россия ищет энергетические маршруты в обход Украины и без участия Турции.

По его словам, в настоящее время в качестве альтернативных маршрутов обсуждаются «Южный поток» и «Северный поток-2». Эти проекты позволили бы поставлять газ в Европу, но с использованием частного капитала, а не средств ЕС, сказал Конопляник. Он отметил, что после присоединения Крыма «Газпром» может построить более короткий газопровод по дну Чёрного моря с выводом в Варне.

Болгарское издание отмечает, что заявление Конопляника «стало первым признанием российской стороны, что проект «Южный поток» не похоронен». В материале также указывается, что новый проект газопровода из Крыма имеет в потенциале не только сложности с европейскими регуляторами, но и проблемы чисто политического характера, связанные с тем, что Болгария официально не признаёт полуостров частью России.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2014 года Россия приняла решение отказаться от проекта «Южный поток», так как Еврокомиссия не дала разрешения на прокладку газопровода, задним числом применив к проекту требования Третьего энергетического пакета. Основной маршрут газопровода мощностью 63 млрд кубометров в год должен был проходить через территорию Болгарии, Сербии, Венгрии, Словении и Италии.

Взамен «Южного потока» было решено строить «Турецкий поток» — газопровод аналогичной мощности через Турцию до границы с Грецией, где предполагалось создать газовый хаб для потребителей в Южной Европе. Однако проект оказался под угрозой после осложнения отношений между Москвой и Анкарой из-за атаки турецких ВВС на российский бомбардировщик Су-24 в Сирии в ноябре минувшего года.