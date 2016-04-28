Москва, 28 апреля, 2016, 23:24 — ИА Регнум. Российская хоккейная сборная проиграла сборной Финляндии в матче Евротура со счетом 1:3.

Chase N Сборная России по хоккею

У финнов шайбы забросили Лео Комаров (10-я минута игры), Себастьян Ахо (37) и Теему Пулккинен (40). Среди российских хоккеистов отличится смог только Вячеслав Войнов (7-я минута игры).

Таким образом российская сборная откатилась на третье место в зачете Евротура с 14 очками в активе. Лидирует по-прежнему сборная Швеции с 23 очками. На втором месте располагается команда Финляндии (16), на четвертом — чехи (13).

Российская сборная сыграет свой заключительной матч в Евротуре 30 апреля против финнов.

Стоит отметить, что состав сборной сейчас не оптимален. Многие российские легионеры, играющие за клубы НХЛ в Северной Америке ещё не прибыли в сборную. Финалисты Кубка Гагарина также пока отдыхают.