Минск, 28 апреля, 2016, 22:36 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей 28 апреля в Пекине принял участие в заседании министров иностранных дел стран-членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

ИА REGNUM МИД Белоруссии

«В ходе СВМДА состоялись также рабочие встречи Владимира Макея с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, советником премьер-министра Пакистана по иностранным делам Сартаж Азизом, заместителем министра иностранных дел Вьетнама Дан Динг Куем, в ходе которых обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений», — сказано в официальном сообщении.

МИД Белоруссии не сообщил о подробностях переговоров дипломатов постсоветских республик. Отметим, что накануне, 27 апреля СМИ Украины и представители нового украинского режима распространили через социальные сети заявления о том, что власти Белоруссии запретили въезд на свою территорию первому зампреду Верховного совета Украины Ирине Геращенко, которая принимает участие во встречах ни «минской площадке» участников Контактной группы по урегулированию украинского кризиса.

В Пекине Макей также провёл встречу с главой МИД Бангладеш Мохаммедом Шахриар Аламом, в ходе которой были намечены пути интенсификации контактов и затронуты некоторые вопросы двусторонних отношений. Макею также удалось встретиться с министром иностранных дел Таиланда Дон Прамудвинаем.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в рамках рабочего визита в Пекин встретился с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, замминистра иностранных дел Афганистана Хикматом Халилом Карзаем, а также генсеком ШОС Рашидом Алимовым. Белоруссия, считающая себя «центром Европы», получила статус наблюдателя при СВМДА в апреле 2015 года.