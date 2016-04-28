Воронеж, 28 апреля, 2016, 18:28 — ИА Регнум. Воронежская область вышла в лидеры среди регионов Центрального федерального округа по числу смертей от отравления алкоголем — за три месяца 2016 года некачественная водка унесла жизни 127 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Росстата. Всего в регионах ЦФО алкогольные отравления стали причиной смерти 693 человек.

Ян Стен. Вино

По сравнению с тем же периодом 2015 года число смертельных отравлений в Воронежской области выросло почти на четверть — тогда погибли 104 человека. Еще четыре человека скончались «от отравлений и воздействия алкоголя с неопределенными намерениями».

Самым «близким» в ЦФО регионом к Воронежу стала Московская область, где от некачественного алкоголя погибли 120 человек. В остальных регионах округа число погибших существенно ниже 100, даже в густонаселенной Москве за три месяца от алкоголя умерли 12 человек.

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Белгородцы пять дней в году не смогут покупать спиртное в магазинах

Самый качественный алкоголь и непьющее население, судя по статистике, в Белгородской области, где отравился только один человек.

От общего количества смертей от внешних причин смертность от алкогольных отравлений в Воронежской области составляет почти 22% — этот показатель тоже самый высокий в ЦФО. Так, в соседней Белгородской эта цифра составляет лишь 0,3%.

Если в Воронежской области только задумываются о том, чтобы принять меры по снижению алкоголизации населения, то в Белгородской этим активно занимаются и, как видно из цифр, небезуспешно.

Последний законопроект, принятый белгородскими депутатами в апреле, запрещает розничную продажу спиртного в Международный день защиты детей (1 июня), во Всероссийский день трезвости (11 сентября), в День знаний (1 сентября и следующий за ним рабочий день, если праздник выпадает на выходной), в дни проведения «Последнего звонка» и выпускных вечеров. При этом 11 сентября день трезвости в регионе наступит и для посетителей точек общепита. Не исключено, что к перечню дней, когда спиртное в регионе купить будет нельзя, добавится и День физкультурника, отмечаемый во вторую субботу августа.

Продажа спиртного в Белгородской области ограничена в ночное время с 22:00 до 10:00. В Воронежской области это время установлено с 23:00, причем попытка провести через облдуму законопроект о переносе сроков запрета ночной торговли на более раннее время успехом не увенчалась.

Но проблема не только в торговле крепким алкоголем — в Воронеже за последнее время как грибы растут различного рода пивные и магазины так называемого живого пива. Зачастую такие заведения открываются в жилых домах, что совсем не добавляет ни тишины, ни чистоты дворам. В прошлом году такую пивную попытались открыть в самом центре Воронежа, при этом закрыв вывеской мемориальную доску Герою Советского Союза. Власти тогда никак не прореагировали на этот случай, посчитав инцидент исчерпанным — после того как вывеску убрали.