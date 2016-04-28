Минск, 28 апреля, 2016, 18:16 — ИА Регнум. Кризис в Белоруссии продлится в 2017 году, считают эксперты Всемирного банка. Такие выводы содержатся в новом аналитическом обзоре постсоветской республики, презентация которого состоялась 28 апреля в Минске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зайчик

Оценивая перспективы белорусской экономики на краткосрочную перспективу, эксперт банка Кирилл Гайдук отметил, что рецессия продлится в 2017 году. По оценке ВБ, в 2016 году ВВП Белоруссии упадёт на 3% и ещё на 1% в 2017 году. В 2018 году банк прогнозирует небольшой рост белорусской экономики, который обеспечит реализация госпрограмм и ликвидация убыточных предприятий.

Отметим, что данный прогноз близок к оценкам МВФ, который прогнозирует падение ВВП Белоруссии в 2016 году на 2,7%. Также напомним, что официальный прогноз социально-экономического развития постсоветской республики, утверждённый Александром Лукашенко, предполагает рост ВВП по итогам 2016 года не менее чем на 0,3%.

Нынешнюю ситуацию в ВБ не склонны рассматривать с оптимизмом — в отличие от чиновников постсоветской республики. Экспорт падает, зависимость от внешнего финансирования сохраняется — только в 2016 году на погашение госдолга правительству Белоруссии придётся изыскать $3,3 млрд, констатировал Гайдук. Он также отметил возросшую необходимость помощи безработным и увеличения пособий, а также необходимость более ответственно использовать госфинансы при директивном кредитовании.

Всемирный банк не намерен оставлять постсоветскую республику без финансовой помощи во время кризиса, заявил глава представительства Всемирного банка в Белоруссии Ян Чул Ким. По его словам, по состоянию на 2014 год банк профинансировал проекты в Белоруссии на $465 млн, в 2016 году — уже на $998 млн и в 2017 году портфель проектов будет более $1,2 млрд. В 2016 году банк финансирует 10 проектов, а в 2017 году их число возрастёт до 12. При этом, отметил глава представительства, объём финансирования может вырасти, если проекты будут реализовываться с опережением графиков.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам I квартала 2016 года ВВП Белоруссии упал на 3,6% при том, что Совмин прогнозировал падение на 1,1% по итогам квартала с выходом на рост ВВП уже во II квартале текущего года. Кризис в Белоруссии начался в конце 2014 года и длится до сих пор, власти постсоветской республики отрицают свою ответственность за ухудшение ситуации, указывая на «внешние факторы».