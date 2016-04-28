Екатеринбург, 28 апреля, 2016, 17:48 — ИА Регнум. В Екатеринбурге снова обыски в связи с подготовкой к Чемпионату мира по футболу, который Россия примет в 2018 году. В этот раз предметом интереса следователей стало государственное унитарное предприятие Свердловской области «Урал-2018».

ЧМ-2018

На самом предприятии пояснили, что обыск не был связан с делом областного Мингосимущества. Ранее у организации были похищены товарно-материальные ценности. Уже известно, что группа лиц подделывала документы. Руководство обратилось за помощью к правоохранителям.

«Данные действия осуществляются в рамках дела, возбужденного по заявлению ГУП «Урал-2018». При проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий специалисты посчитали, что в офисе ГУП СО «УРАЛ-2018» могут находиться еще предметы и документы, имеющие значение для расследуемого дела. Со стороны ГУП СО «УРАЛ-2018», естественно, предоставляются все необходимые документы, даются пояснения и консультации, поскольку унитарное предприятие крайне заинтересованно в скорейшем и успешном завершении данного расследования. Все сотрудники находятся на рабочих местах и исполняют свои служебные обязанности в полном объеме», — пояснили на предприятии.

Напомним, 27 апреля был задержан министр по управлению госимуществом в Свердловской области Алексей Пьянков и его заместители. Сегодня, 28 апреля, суд отправил его в СИЗО на два месяца.