Санкт-Петербург, 28 апреля, 2016, 16:39 — ИА Регнум. Депутаты петербургского Законодательного собрания опасаются техногенной катастрофы из-за большого износа городских тепломагистралей, в связи с чем могут попросить президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева вмешаться в ситуацию. Такое решение поддержала сегодня комиссия Заксобрания по городскому хозяйству, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Медведев

Как сообщалось ранее, 43% сетей ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и 18% сетей ГУП «ТЭК СПб» эксплуатируются свыше 25 лет.

В Мариинском дворце состоялись слушания о проблемах теплосетевого комплекса. На них, в частности, шла речь о выкупе Санкт-Петербургом либо подконтрольным городу предприятием ГУП «ТЭК СПб» допэмиссии акций ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (контролируется структурой Газпрома «ТГК-1»), чтобы вырученные средства можно было пустить на инвестпрограмму предприятия и ремонт сетей.

«Это решение уже 2,5 года как есть, но ни ГУП «ТЭК», ни город им не воспользовались. Потому что, наверное, нет желания это делать», — заявил заместитель генерального директора по развитию компании «ТГК-1» Эдуард Лисицкий.

Отметим, 2,5 тыс. км петербургских тепловых труб необходимо перекладывать каждые 40 лет, в среднем выходит по 60 км в год. В «ТГК-1» подчеркивают, что сейчас, исходя из утвержденных тарифов, у них есть возможность перекладывать лишь 20 км труб в год.

По данным ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», за прошлую зиму количество повреждений труб выросло на 8,5%, а при сильных морозах и максимумах тепловых нагрузок в январе — до 47%. Аварийные бригады же ремонтировали их на 20% медленнее, чем в прошлый отопительный сезон.

Глава профильной комиссии Сергей Никешин заявил, что депутаты полагают необходимым консолидировать всё теплосетевое хозяйство города, чтобы Петербург мог взять ситуацию под контроль, а также, в случае необходимости, имел право вести ремонт на бюджетные средства.

«Условия должны определяться на переговорах города и руководства теплосетей, «ТГК-1» и «Газпрома» в частности. Ситуация сложная, дело в том, что если из-за недофинансирования такими темпами будет разрушаться состояние теплосетей, встанет вопрос техногенной катастрофы. Это уже проблема федерального масштаба», — объяснил Никешин мотивацию депутатов обратиться к первым лицам страны.

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Эдуард Лисицкий же заявил, что городские парламентарии вместо помощи устроили «ТГК-1» лишь очередной выговор. Например, они намекали на неэффективность компании в целом, которая год за годом терпит убытки в Петербурге, а также предъявили претензии по процедуре участия «ТГК-1» в тендерах.

«Сети стареют, старые сети рвутся. Нужно неотложно решить вопрос об увеличении объема перекладки сетей. Мы очень разочарованы. Мы пришли за помощью, содействием к депутатам, а получили выговор», — сказал Лисицкий.

Он считает, что можно было бы увеличить инвестпрограмму на этапе весенней корректировки бюджета, если бы город выдал деньги управляющим компаниям, которые задолжали «ТГК-1», поскольку сам является участником или акционером этих УК. Управляющие компании погасили бы дебиторскую задолженность, и средства пошли бы на перекладку труб, говорит Лисицкий.

«Это можно было сделать в июне. К сожалению, всё это превратилось в декларации, выговоры, дополнительные проверки. Вопрос на сегодня не решен. Очень жаль, это была последняя возможность перед отопительным сезоном это сделать. Значит, будем готовиться к зиме и устранять дефекты, вместо того, чтобы перекладывать теплосети», — пояснил представитель «ТГК-1».

По его мнению, чтобы переломить ситуацию, необходимо перекладывать не менее 80 км сетей в год, для чего необходимо увеличить инвестпрограмму до 7 млрд рублей, вместо тех 2 млрд рублей, которые «ТГК-1» имеет исходя из тарифов. Претензии же относительно участия «ТГК-1» в тендерах со стороны депутатов Лисицкий назвал «популистской демагогией», а всем недовольным рекомендовал обращаться в Федеральную антимонопольную службу.

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Сергей Никешин полагает, что «ТГК-1» смотрит на ситуацию лишь с точки зрения рыночных условий, так как имеет частных акционеров, в том числе и иностранных. Он напомнил, что, когда губернатором Петербурга была Валентина Матвиенко, ожидалось, что город будет активно строиться, и потребность в тепле будет выше, в связи с чем и были построены крупные ТЭЦ. Но кризис 2008 года и текущая экономическая ситуация сделала ОАО «ТГК-1» нерентабельным.

«Это стратегический просчет тех, кто этот проект пытался реализовать. Проект убыточный, денег на то, чтобы содержать теплосети, нет. Поэтому надо что-то делать с этим. К тому же, есть активное развитие локальных котельных, которые не требуют энергии от монополиста, это тоже проблема для «ТГК-1», — заметил депутат.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» — это организация, в которой два акционера: 25% принадлежит Петербургу, 75% — генерирующей компании ОАО «ТГК-1» (контролируется «Газпромом»).