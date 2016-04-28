Ростов-на-Дону, 28 апреля, 2016, 16:27 — ИА Регнум. По факту утреннего ЧП на станции Заречная в Ростове-на-Дону — схода с рельсов двух железнодорожных цистерн с бензином — проводится доследственная проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СКР 28 апреля.

61.mchs.gov.ru Пожарные тушат цистерны

По предварительным данным, ЧП произошло в 6:10. С рельсов сошли два грузовых вагона с бензином. Жертв и пострадавших нет. В результате пожара повреждена железнодорожная инфраструктура на станции.

Специалисты работают на месте пожара, выясняются все обстоятельства инцидента. Процессуальное решение следователи примут по итогам проверки.

Напомним, что тушили огонь в промзоне Ростова-на-Дону около трех часов. На подмогу огнеборцам были направлены два пожарных состава и один восстановительный. На движение поездов инцидент не повлиял.

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