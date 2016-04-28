Москва, 28 апреля, 2016, 15:02 — ИА Регнум. Государство в первую очередь начинает экономить на наиболее незащищенных слоях населения — пенсионерах, вместо того чтобы сокращать неэффективные расходы госкомпаний. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля директор Института актуальной экономики Никита Исаев, комментируя предложения Минфина по пенсионной реформе, среди которых, в частности, идет речь о повышении пенсионного возраста.

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«Очевидно, что пенсионная система в нынешнем виде нежизнеспособна — объем выплат растет с каждым годом, а объем поступлений снижается. Пенсионный фонд постоянно требует подпитки из федерального бюджета. С этим явно надо что-то делать, но что именно — единого мнения нет. Пока же правительство просто экономит на пенсионерах, сократив индексацию. В дальнейшем, очевидно, нас ждут более серьезные перемены», — отметил он.

Исаев обратил внимание, что о необходимости повышения пенсионного возраста ранее говорили и глава МЭР Алексей Улюкаев, и глава Минтруда Максим Топилин, но именно Минфин представил большую программу пенсионной реформы, которая предусматривает повышение нагрузки на граждан и сокращение обязательств государства. «В этом Минфин переплюнул всех», — сказал он.

«Радует, что правительство как-то пытается сохранить жизнеспособность пенсионной системы, но совсем не радуют меры, которые планируется принять. Несомненно, к повышению пенсионного возраста мы придем — это факт. Но почему надо начинать именно с этого?» — отметил эксперт. По его мнению, вместо повышения пенсионного возраста можно было бы доработать налоговую систему, создать условия, при которых предпринимателям будет выгоднее выйти из тени и платить сотрудникам «белую» зарплату с соответствующими отчислениями. «Дефицит ПФР обусловлен не только старением населения, но и недостаточным объемом отчислений. Порядка 40% работающего населения, по оценкам Росстата, так или иначе, связано с теневым сектором экономики», — указывает Исаев.

По мнению эксперта, государство пытается реформировать пенсионную систему за счет наиболее незащищенных слоев населения. «Непонятно, почему государство в первую очередь начинает экономить на наиболее незащищенных слоях населения — пенсионерах, почему не начнет с сокращения неэффективных расходов на поддержание госкомпаний, которые пока что совсем не стремятся зарабатывать самостоятельно», — говорит он.

Минфин предлагает повысить пенсионный возраст до 65 лет и для мужчин, и для женщин — с шагом 6−12 месяцев в год. В ведомстве также считают, что необходимо отказаться от выплаты пенсии работающим пенсионерам, повысить сборы в Пенсионный фонд со всей зарплаты без ограничения в 796 тыс. рублей в год и сократить бюджетный трансферт в ПФР за счет сокращения льгот по отчислениям, пишут СМИ.