Ростов-на-Дону, 28 апреля, 2016, 14:56 — ИА Регнум. Игрок сборной Ирана, бомбардир «Ростова» Сердар Азмун считает донскую столицу практически родным городом и был бы не против сыграть на стадионе «RostovArena» на ЧМ-2018. Об этом он сообщил в интервью клубному сайту, проинформировали ИА REGNUM 28 апреля в пресс-службе донской команды.

vk.com/fcrostov Сердар Азмун на тренировке

Иранский футболист горд тем, что имеет возможность выходить на поле и играть вместе с сильными коллегами по команде. По-прежнему Сердар Азмун тренируется индивидуально с Курбаном Бердыевым. Но дополнительные занятия организованы для всех бомбардиров коллектива.

Сердара Азмуна уже называют «иранским Месси», но самому «ростовчанину» это сравнение не по душе. «Вообще не знаю, откуда это пошло. Какой из меня Месси? У меня нет такой техники, мы с ним вообще разные игроки. Если честно, то мне не нравятся подобные сравнения», — сказал Азмун и назвал имя любимого футболиста. Кумиром оказался шведский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Швеции Златан Ибрагимович.

У нападающего желто-синих с детства большая любовь к лошадям, так как в родном городе Азмуна Гомбеде-Кавус очень развито коневодство. На сегодняшний день форвард «Ростова» является владельцем конюшни, в которой живут девять жеребцов. Многие из питомцев участвуют в скачках и финишируют в тройке сильнейших.

«На следующей неделе будут престижные скачки, и мой любимый скакун Серик будет в них участвовать. Кстати, его мне подарили друзья», — сказал Азмун. Но на ростовском ипподроме футболист еще не был. «Мне кажется, что здесь уровень соревнований намного ниже, чем у меня дома. Все-таки в Иране одни из самых лучших скачек в мире», — отметил подопечный Курбана Бердыева.

Отметим, что Сердар Азмун провел за «Ростов» 31 матч и забил восемь голов.

Напомним, что футбольный клуб «Ростов» занимает первую строчку в турнирной таблице РФПЛ. В активе команды 51 очко. До конца сезона расстановка сил еще может измениться, но пока мало спортивных экспертов, которые в это верят. «Волшебством Бердыева» уже был назван матч с питерским «Зенитом». Команда из города на Неве была повержена со счетом 0:3. Безответные мячи забили Канга, Азмун и Ерохин.