Москва, 28 апреля, 2016, 14:53 — ИА Регнум. В Москве организаторы чемпионата мира по хоккею приняли построенный на месте промзоны завода «ЗИЛ» арену «ВТБ Ледовый дворец». Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город готов принять чемпионат мира, сообщает Департамент строительства столицы.

skyscrapercity.com ВТБ Ледовый дворец

По словам Собянина, в настоящее время это лучший в стране ледовый комплекс. Он напомнил, что Москва уже не первый раз проводит турнир, однако каждый раз ЧМ становится большим экзаменом для принимающей стороны, дворца спорта, и всего города.

Председатель совета директоров группы компаний ТЭН, являющейся инвестором «Парка легенд», Руслан Гутнов отметил, что дворец полностью соответствует всем требованиям Международной федерации хоккея — за прошедший с момента его открытия год ни одна инспекция не выявила серьезных замечаний.

Напомним, с 6 по 22 мая в Москве и Санкт-Петербурге пройдет Чемпионат мира по хоккею, который в этом году юбилейный — он проводится 80-й раз в истории мирового хоккея.