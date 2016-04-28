Ереван, 28 апреля, 2016, 14:53 — ИА Регнум. В Армению доставлен танк Т-90С, который армянские военнослужащие выиграли в качестве приза на международном турнире «Танковый биатлон-2014».

mil.am

В пресс-службе Министерства обороны Армении ИА REGNUM сообщили, что танк произведен в декабре 2015 года. Он пополнит арсенал Вооруженных сил Армении.

Армянские танкисты во время соревнования «Танковый биатлон — 2014» на полигоне «Алабино» в Подмосковье заняли второе место. Министерство обороны России вручило в качестве награды наилучшей зарубежной команде сертификат на танк Т-90С. Примечательно, что ВС Армении на биатлоне представляли два офицера и военнослужащие срочной службы, тогда как в командах остальных12 государств-участников преобладали контрактники.

Что касается вооружений, которые ВС Армения должна приобрести у России в рамках кредита в $200 млн, то министр обороны Армении Сейран Оганян заявил, что армянская сторона работает над тем, чтобы ускорить поставки российского вооружения в Армению.

«Договорённости достигнуты, сейчас ведётся работа над подписанием контрактов. Предварительные контакты согласованы, но сейчас исходя из того, что окончательное решение о предоставлении кредита было принято недавно (технические соглашения, и их соответствующие характеристики), контракты сейчас уточняются, чтобы работы проводились быстрее. Некоторые из этих работ, согласно предварительной договоренности, уже проводятся», — сказал министр.

18 февраля Россия официально выделила Армении льготный кредит для покупки военной техники на сумму $200 млн.

При этом стал известен список техники, которую закупит Армения: реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К58 «Смерч» с боеприпасами для них, переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла-С», комплекс пассивной радиотехнической разведки «Автобаза-М», тяжёлые реактивные огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепёк», бронеавтомобили «Тигр», противотанковые ракетные комплексы «Конкурс-М», противотанковые гранатомёты РПГ-26, стрелковое вооружение, двигатели и прицелы для танков Т-72 и боевых машин пехоты, средства связи, различная инженерная техника и грузовые автомобили фирмы «КамАЗ».

За всю эту технику Армения начнёт платить с 2018 года в рублях, предварительно предоставив предоплату в 10% по каждому из контрактов. Процентная ставка по кредиту составит 3%, а выплачивать его страна будет в течение 10 лет. Армения будет закупать российскую технику по внутренним ценам и в рублях.

Таким образом трофейный танк Т-90С останется пока что единственным в арсенале Армении, при этом у Азербайджана имеется примерно 100 наиболее современные российских танков Т-90.

6 апреля на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине президент Армении заявил, что Азербайджан, наверное, имеет более современные виды вооружений, и военные действия этих трех дней показали, что действительно, эти виды вооружений действенны. «Да, мы воюем в основном оружием 80-х годов, но этот трехдневный конфликт показал, кто как воюет, и какие потери имеют азербайджанцы, а сколько потеряли мы», — заявил Саргсян.

Слова о оружии 80-х годов вызвали резкую критику в адрес руководства Армении. В ответ на это, 7 апреля премьер-министр Армении Овик Абрамян попросил российского коллегу Дмитрия Медведева ускорить заключение контракта на поставки военной продукции Еревану.

«В процессе выполнения положений соглашения (о предоставлении кредита — ИА REGNUM ) есть некоторые замедления, поэтому прошу вас дать указания Рособоронэкспорту по заключению контракта», — отметил он.