Тирасполь, 28 апреля, 2016, 14:23 — ИА Регнум. Верховный совет Приднестровья обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить наличие составов преступлений в действиях должностных лиц ПМР при реализации положений подписанных с Молдавией в 2012 году соглашений о железнодорожном сообщении через территорию Приднестровья и о совместном таможенном контроле на железнодорожных станциях «Бендеры-2» и «Рыбница». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе приднестровского парламента, обращение было направлено по предложению депутата ВС ПМР Антона Онуфриенко.

socatour.ro Верховный совет Приднестровской Молдавской республики

Он проинформировал коллег о поступившем в его адрес обращении граждан, обеспокоенных фактом размещения на территории Приднестровья таможенных пунктов Молдавии. Это стало результатом подписанного 30 марта 2012 года приднестровским президентом Евгением Шевчуком и молдавским премьер-министром Владимиром Филатом протокольного решения «О принципах возобновления полноценного грузового железнодорожного сообщения через территорию Приднестровья». Некоторые пункты этого документа посвящены созданию на территории Приднестровья двух совместных зон таможенного контроля.

По словам Онуфриенко, это протокольное решение является международным договором, и так как содержащиеся в нем нормы противоречат приднестровскому законодательству, документ должен был быть внесен на ратификацию в Верховный совет, чего сделано не было. «Вышеуказанное дает основание предполагать, что приднестровские должностные лица подписанными с властями РМ договоренностями и своими практическими действиями впустили и фактически легализовали на территории Приднестровья молдавские таможенные органы и молдавское таможенное обеспечение для оформления приднестровских товаров в соответствии с молдавским таможенным законодательством. Ввиду этого очевидно напрашивается предположение, что тем самым они перечеркнули все прежние молдо-приднестровские договоренности в таможенной сфере и де-факто согласились с ограничениями внешнеэкономической деятельности Приднестровья, на что, как видится, полномочий не имели», — говорится в обращении депутата.

Он подчеркнул, что, «воспользовавшись действиями должностных лиц Приднестровья, которые проигнорировали статьи конституции о суверенности, независимости, демократичности государства», Молдавия создала на территории ПМР полноценные подразделения своих таможен. Онуфриенко также считает, что тем самым были созданы условия для «выдавливания Приднестровской железной дороги из действующей системы перевозки грузов по территории ПМР», что нанесло непоправимый ущерб экономике Приднестровья.

На проведение инициированной Верховным советом Приднестровья проверки отведено 30 дней.