Москва, 28 апреля, 2016, 14:20 — ИА Регнум.



novostink.ru Варткес Арцруни

Варткес Багратович, в эти дни армянский народ напомнил миру о трагедии, которая произошла 101 год тому назад в Османской империи, когда в результате Геноцида он был практически уничтожен. Что возможно сделать, чтобы восторжествовала справедливость, и Геноцид армян был признан не только в таких странах как США, Германия, Великобритания, но и в самой Турции?

Определенные подвижки есть. Массовое признание Геноцида армян во всем мире подвигло Эрдогана на то, что ему пришлось выразить соболезнование по поводу массовой гибели армян. Это хоть и небольшой, но шаг вперед. В Турции Геноцид армян признают известные публицисты, писатели, многие уважаемые люди. Деятельность армян по признанию Геноцида позволяет надеется на то, что и Турция, в конце концов, перестанет отрицать этот исторический факт.

Что касается признания Геноцида армян США, Германией, Великобританией, следует учитывать, что Турция — ближайший союзник США и член НАТО. Рассчитывать на то, что ведущие западные страны сделают это, сложно. Хотя 42 американских штата уже признали. В память о 100-летии Геноцида изготовлены медали, и мы хотим наградить ими всех руководителей государств и отдельных штатов, признавших его.

Ваше выступление в Московском доме литераторов, приуроченное к 101-й годовщине Геноцида армян в Османской империи, было настолько актуальным, что ряд средств массовой информации его отметили и процитировали. В частности, речь шла о том, что блокада Армении со стороны Турции и Азербайджана продолжается, и такое положение дел должно волновать не только Армению, но и Россию. Что Вы хотели подчеркнуть в этом заявлении?

Я абсолютно уверен, что Геноцид армян продолжается, только в другой форме. Блокада Армении началась при Горбачеве после землетрясения 1988 года, когда 13 республик приехали в Ленинакан помогать восстанавливать Армению и увидели это. Премьер-министр союзного государства находился в то время в Ереване, и я напрямую задал ему вопрос, почему нельзя ликвидировать блокаду республики? Ответ сегодня ясен — по причине намеренной недееспособности союзного правительства в целях развала СССР, которого Горбачев добивался. Усугубляли ситуацию и назначения совершенно недееспособных руководителей союзных республик, которые как звенья одной цепи были встроены в специально продуманную политику центра.

Вопрос в том почему, поле прихода к власти таких людей как Путин, блокада Армении продолжается. Чтобы пришло понимание, должен быть сбит российский самолет? Важнейшая задача — ликвидировать блокаду Армении, ближайшего союзника России, в том числе и заблокировать дорогу в Азербайджан до тех пор, пока он не разблокирует ее часть, ведущую в Армению.

Путин говорил о том, что 3 миллиона армян живет в России. В доперестроечные времена эта цифра не превышала 500 тысяч. Значит, из Армении в Россию уехали 2,5 миллиона армян, миллионы армян проживают в Северной Америке, где на улице можно встретить темнокожего мальчишку играющего в футбол и разговаривающего на армянском языке!

Армян вытесняют из Армении. Экономика страны разрушена. В свое время я построил в Армении пять крупных заводов за полтора года, работает сегодня один. А ведь Армения в числе немногих республик СССР имела бездотационную экономику. Армяне покидают свою страну и уезжают на заработки, надо кормить себя и своих близких. Я мечтаю о том времени, когда люди начнут возвращаться на родину.

Экономика Армении находится в крайне трудном положении. Какие пути ее оздоровления Вы видите?

Прежде всего, необходимо ликвидировать блокаду Армении либо через Азербайджан, либо через Грузию и Абхазию, либо через Иран. Надо построить паромную переправу из Астрахани в Энзели, объединить железнодорожные сети Армении и Ирана. Второе — отобрать заводы у нерадивых собственников, если те не запустят их в течение 6 месяцев, и выставить на тендер. Можно даже провести по этому вопросу референдум, люди поддержат такое решение. Когда заработает промышленность, я уверен, многие вернутся на родину.

Не кажется ли Вам, что Армения недостаточно использует свои возможности по производству и поставкам в Россию сельскохозяйственной продукции?

Конечно, если земля в Араратской долине не возделывается, откуда возьмется сельскохозяйственная продукция? По Араратской равнине едешь как по пустыне, сельскохозяйственные работы не ведутся. Землю раздали жуликам, которые ее не возделывают, а хранят как мертвый капитал. Надо отобрать землю и отдать тем, кто готов на ней работать. Это единственный выход, тем более в условиях, когда свернут импорт сельскохозяйственной продукции из Турции.

Турция продолжает свою провокационную деятельность, как против Армении, так и против России. Апрельская война в Нагорном Карабахе показала, насколько активна Турция в Закавказье. Какие механизмы воздействия России на Турцию, исключая военные, существуют, на Ваш взгляд?

Армения — ближайший союзник России в Закавказье, и она должна быть сильна. Для этого надо прекратить блокаду, поднять экономику, сельское хозяйство, запустить заводы, добиться того, чтобы люди вернулись на родину. Тогда Азербайджану ожидать никаких побед в перспективе не придется.

А вопрос вооружения?

В вопросе вооружения должен быть паритет. Что касается боеспособности Азербайджана, в 1994 году 200 тысяч, проживающих в Нагорном Карабахе, победили 7-ми миллионный Азербайджан.

Да, но сегодня Азербайджан располагает самым современным оружием

Оно имеется и у Армении.

Какова роль прессы, по Вашему мнению, в сегодняшней военной ситуации, в которой находится Армения? Об усилении антиармянской пропаганды говорил даже Католикос Великого Дома Киликии Арам I

Бесспорно, роль прессы в нашем обществе очень велика. Я не могу утверждать, что есть какая-либо антиармянская пропаганда. Я прочел очень обнадеживающую информацию о том, что Совет Европы рассматривает Азербайджан в последней войне как агрессора. О публикациях Джанашия в газете Метро, который за нефтедоллары пишет откровенную ложь, и это всем очевидно, даже не хочется говорить. Правда на нашей стороне.

Но ведь такие публикации ничто иное, как разжигание межнациональной розни

Мы должны приложить все усилия, чтобы соответствующие органы приняли против этого меры, и руководство редакции ответило за дезинформацию читателей.

Прочитав сегодня в газете «Коммерсант» статью «Армения не идет на разговор о Карабахе», я во многом разделяю позицию президента Армении Сержа Саргсяна, который не готов к объявленному диалогу с Азербайджаном в нынешней ситуации. Мне непонятна только позиция Армении, которая не требует от Азербайджана снятия блокады и возобновления переговорного процесса с представителями Нагорного Карабаха, а это принципиальные вопросы, без решения которых невозможны никакие переговоры.

Газета «Ноев Кочег» — ИА REGNUM