Ростов-на-Дону, 28 апреля, 2016, 12:39 — ИА Регнум. Достойную альтернативу Турции и Египту предлагают ростовчанам. Начиная с мая, из воздушной гавани донской столицы можно будет напрямую отправиться в Тунис, Грецию, Испанию и на Кипр. Полеты будут осуществляться еженедельно. Как проинформировали ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта, греческая авиакомпания Ellinair уже занимается отправкой пассажиров в Салоники, начиная c 19 апреля, а с 26 мая появится еще один еженедельный рейс.

rnd-airport.ru Аэропорт Ростова-на-Дону

В Тунис первый с 2014 года рейс ZF-6107 уже готовится к отправке. Сегодня отдыхающие уже попадут в город Монаистр. Обслужит полет компания Azur Air. Прибытие воздушного судна Boeing-757−200 в жаркую страну ожидается в 19:00 по московскому времени.

Кроме того, компания Azur Air поможет отпускникам попасть на отдых в Грецию и Испанию. Полеты будут проходить на тех же типах воздушных судов, что и в Тунис. Летать железные птицы будут еженедельно.

А на Кипр любителей жарких стран доставит авиакомпания Nordwind. С 6 мая местный аэропорт Ларнаки будет принимать Airbus A-321−200 из Ростова-на-Дону.

Напомним, что в феврале текущего года в качестве альтернативного отдыха рассматривалась Куба. Делегация Острова Свободы предложила свою страну в качестве места для проведения отпуска. О проработке данного направления пока ничего не сообщается.

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