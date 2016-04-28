Тирасполь, 28 апреля, 2016, 11:38 — ИА Регнум. Президент Приднестровья Евгений Шевчук дал поручение Минобороны ПМР усилить контроль над воздушным пространством республики и перевести подразделения противоздушной обороны (ПВО) в состояние повышенной боеготовности. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы государства, это стало реакцией на повторные факты несанкционированных полетов румынской авиации над территорией ПМР.

Советские зенитчики. 1943

Данная тема стала предметом обсуждения на совещании президента с сопредседателем Объединенной контрольной комиссии от Приднестровья Олегом Беляковым. По информации Белякова, вылеты румынских самолетов осуществлялись по инициативе молдавской стороны из румынского города Яссы. Велась аэрофотосъемка территории Приднестровья, в том числе военных объектов, отметил чиновник.

«Самолет на достаточно низкой высоте пролетал над городами Рыбница, Дубоссары, Григориополь, Слободзейским районом. Мы можем предположить, что данная аэрофотосъемка, которая проходила в Зоне безопасности, имеет двойное назначение — как гражданское, так и военное. В этой ситуации у приднестровской стороны не может не вызывать озабоченность данное нарушение границ Приднестровья, проведение аэрофотосъемки без согласования с соответствующими структурами ПМР, Объединенной контрольной комиссией, — сказал Беляков. — Наличие данных летательных аппаратов и фиксация с точки зрения фото — и видеосъемки всего происходящего на нашей территории могут быть расценены исключительно как недружественные действия по отношению к Приднестровью. Все эти вопросы нужно было согласовать в соответствующих форматах переговорного процесса, ОКК, к чему неоднократно призывала приднестровская сторона».

Сопредседатель ОКК напомнил, что ранее приднестровская сторона принимала меры, направленные на прекращение полетов румынских летательных аппаратов в Зоне безопасности. «Приднестровская сторона сделала достаточно резкие взвешенные заявления по этому поводу, инициировала проведение экстренного заседания Объединенной контрольной комиссии, на которую прибыли все делегации, обменялись мнениями и высказали свою озабоченность происходящим. В итоге конечная цель не была достигнута, и Молдова в одностороннем порядке продолжала осуществлять санкционирование данных полетов над территорией Зоны безопасности, в том числе над территорией Приднестровья», — сообщил Беляков.

С заявлением по данному поводу выступил МИД ПМР. Там отметили. Что соответствующими службами Приднестровья 27 апреля были вновь зафиксированы факты несанкционированного пролета румынского летательного аппарата Diamond DA-42 Twin Star через воздушное пространство Приднестровья. «По имеющимся данным, летательный аппарат в первой половине дня вторгся в воздушное пространство ПМР и осуществлял аэрофотосъемку ряда объектов, расположенных на территории Приднестровья, в том числе 18 раз пересекал Зону безопасности», — отмечается в документе.

МИД ПМР обратил внимание на тот факт, что полеты летательного аппарата над территорией Приднестровья не были согласованы ни с соответствующими ведомствами республики, ни в рамках Объединенной контрольной комиссии. В ведомстве подчеркнули, что «несанкционированные полеты над территорией Приднестровья, осуществляемые с неопределенной целью и в игнорирование существующих согласовательных механизмов, в том числе в рамках миротворческой операции, влекут за собой разрастание напряженности и взаимного недоверия».

«Внешнеполитическое ведомство Приднестровья призывает молдавскую сторону, в том числе делегацию РМ в ОКК, пересмотреть данные неконструктивные подходы и вернуться в русло надлежащего взаимодействия в сфере обеспечения безопасности воздушных судов», — говорится в заявлении.

Наряду с этим МИД ПМР обратился в адрес участников миротворческой операции, включая наблюдателей от Украины и Миссии ОБСЕ, с просьбой дать оценку односторонним действиям Молдавии, чреватым обострением ситуации в Зоне безопасности.

Молдавские власти утверждают, что еще в феврале проинформировали ОКК о запланированных с марта по май полетах в связи с аэрофотографическими работами «в целях актуализации кадастровых и картографических данных». В Кишиневе считают, что речь идет о «преднамеренной дезинформации» со стороны Приднестровья, а то, что вылеты осуществляются с территории Румынии объясняют тем, что румынская компания SC Primul Meridian выиграла тендер на проведение геодезических работ.

Отметим, что в 1992 году Румыния фактически принимала участие в агрессии Молдавии против Приднестровской Молдавской Республики.