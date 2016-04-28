Пекин, 28 апреля, 2016, 11:39 — ИА Регнум. Парламент Китая принял 28 апреля закон, которым вводятся новые правила для работы неправительственных организаций (НПО), сообщает Синьхуа.

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В приводимом агентством тексте законопроекта указывается, что зарубежные благотворительные организации, деловые ассоциации и научные учреждения должны будут войти в «партнерство» со специальным правительственным учреждением КНР, которому они будут подавать отчетность о своих действиях.

Правоохранительные органы страны будут вправе запрещать любые действия, которые будут рассматриваться в качестве угрозы национальной безопасности, а также получат полномочия «приглашать для бесед» глав иностранных неправительственных организаций.

Также полиция Китая сможет вносить организации, которые, по мнению компетентных органов, занимаются «подрывом государственной власти» или «сепаратизмом», в черный список, в результате чего им будут запрещено заниматься деятельностью на территории КНР.