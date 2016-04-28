Ростов-на-Дону, 28 апреля, 2016, 11:32 — ИА Регнум. Пожар, случившийся утром 28 апреля в промзоне Ростова-на-Дону, на движение поездов не повлиял. Об этом ИА REGNUM проинформировали в пресс-службе СКЖД.

61.mchs.gov.ru Пожар на железной дороге в Ростове-на-Дону

Уточняется, что ЧП произошло при подаче вагонов с бензином и полувагонов с углем на подъездные пути необщего пользования ЗАО «Международный донской порт». В результате две цистерны и тепловоз сошли с рельсов. Жертв и пострадавших нет.

В помощь спасителям были отправлены два пожарных и один восстановительный составы со станций Батайск и Ростов.

Напомним, что работники прокуратуры устанавливают причины возгорания. С огнем спасатели боролись около трех часов. Потушить пламя удалось к 9:30.

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