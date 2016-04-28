Москва, 28 апреля, 2016, 11:06 — ИА Регнум. Российская Федерация сегодня нуждается в политике аэрофикации. Об этом 27 апреля в прямом эфире передачи «Специальный корреспондент» на канале Россия 1 заявил член общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов. По его словам, в нынешнее время высокая стоимость авиабилетов в большинстве случаев с экономической точки зрения обоснована, однако если раньше обычная пенсионерка могла улететь туда, куда ей было нужно, то сейчас это стало невозможным.

aeroflot.ru Авиаперевозки

В ходе дискуссии первый заместитель директора ЗАО «Авиакомпания Ангара» Владимир Никифоров объяснил, что процесс тарифообразования включает в себя услуги самой авиакомпании, расходы по обслуживанию в аэропортах, а также топливную составляющую. Причём, чем меньше воздушное судно, тем дороже себестоимость кресла.

На реальном примере этот процесс объяснил первый заместитель председателя правительства Якутии Павел Маринычев. Чиновник отметил, что в случае с северными территориями, есть несколько факторов, которые отвечают за конечную стоимость авиабилета: большие расстояния, удалённость населённых пунктов и пассажиропоток. Если по направлению Якутск — Чокурдах в год летает 8 тысяч человек, то по маршруту Якутск — Москва летает 320 тысяч человек.

«Тарифы — затраты разделённые на объём пассажиропотока — экономически обоснованы. Более того, мы понимаем, что если бы не были использованы государственные поддержки по внутренним и местным направлениям, то тарифы были бы ещё более высокими. В 2007 году 29 аэропортов (из 32 имеющихся в республике) были объединены в федеральное казённое предприятие «Аэропорты Севера». Если бы этого не было сделано, то аэропорты либо перестали бы существовать вовсе, либо стоимость аэропортовых услуг было бы гораздо выше. Сегодня их дотирует федеральный бюджет, что позволяет относительно оптимизировать стоимость услуг», — уверяет Маринычев.

По мнению директора Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, первопричина высоких цен на авиаперевозки кроется непосредственно в региональном управлении. Он заявил, что есть губернаторы, которые устраивают себе миллиардные праздники, не пытаясь решить вопрос с авиаперевозками, пуская его на самотёк.

Член общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов, который летал не только по северным направлениям ещё в 1960—1990-ее годы, подтвердил, что до 90-ых даже у пенсионеров были материальные возможности летать куда они хотят и когда они хотят.

«За всю историю существования человечества, местные авиалинии не были прибыльными. До сих пор они убыточны и в США, и в Канаде, и Китае — везде. Но как Аэрофлот раньше выходил из этого? Он зарабатывал денежки на больших самолётах и покрывал расходы малой авиации. Нужна политика аэрофикации страны, которая была до 90-го года», — заключил заслуженный пилот СССР.

Добавим, что в рамках передачи был показан фильм Бориса Соболева «Авиабилетная аномалия». По словам самого автора, в России образовалась небесная монополия: на многих территориях пути схвачены обществом местных чиновников и авиаторов, которые ставят населению цены «с потолка». Из-за этой авиационной мафии не только страдают люди, которые не могут решить житейские проблемы, более того — пустеют территории.