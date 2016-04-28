Новосибирск, 28 апреля, 2016, 11:24 — ИА Регнум. В Новосибирске все же будет построена футбольная арена на 15 тысяч зрительских кресел, сообщили ИА REGNUM в «РАТМ Холдинге», который является инициатором строительства.

http://www.ratm.ru/ На расширенном заседании президиума Новосибирской областной федерации футбола рассмотрели предпроектные проработки по строительству футбольного стадиона в Новосибирске

Предпроектные проработки стадиона на ул. Георгия Колонды в Заельцовском районе Новосибирска уже рассмотрели на расширенном заседании президиума Новосибирской областной федерации футбола (НОФФ). Стадион возведут недалеко от бывшего аэропорта «Северный» — участники заседания решили, что именно это место удачно вписывается в градостроительный контекст, что обеспечит устойчивое функционирование объекта.

Президента НОФФ и одновременно президент «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран заявил, что строить арену на Левом берегу — в районе законсервированной станции метро «Спортивная» — слишком дорого из-за серьезных затрат на подготовку площадки. В данном случае, необходимо берегоукрепление, насыпка грунта, подведение коммуникаций и прочее. «С этой точки зрения локация на спорткомплексе «Заря» выглядит предпочтительнее, но по причине ограниченной транспортной доступности считаем ее резервной. Развитие городской территории идет в северном направлении, что и обусловило выбор участка. В перспективной транспортной схеме отражено, что центр Новосибирска должен быть связан с пятым и шестым микрорайонами через продолжение Красного проспекта, улицу Георгия Колонды и проектируемую Космическую магистраль», — подчеркнул Эдуард Таран.

По словам руководителя департамента физкультуры и спорта Новосибирской области Сергея Ахапова, в указанной части Новосибирска в будущем будет сформирован спортивный кластер: кроме футбольного стадиона там появятся Центр спортивной гимнастики и, возможно, комплекс для мини-футбола.По итогам конкурсного отбора, проект выполнит московское архитектурно-конструкторское бюро «Макрус-М». Конкуренцию ему составили восемь проектных организаций. Но «Макрус-М», специалисты которого проектировали тренировочную арену на стадионе «Уралмаш» в Екатеринбурге и принимали участие в проектировании стадиона «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону к Чемпионату мира по футболу, предложило экономически выгодное решение, позволяющее оптимизировать финансовые затраты на реализацию проекта, при этом арена будет отвечать последним тенденциям в развитии функционально-пространственной структуры спортивных комплексов и стандартам РФС.

По данным архитектора «Макрус-М» Арсена Магомедова, на Западной трибуне будущей футбольной арены разместятся 1,5 тыс. кресел; остальные 13,5 тыс. — на Северной, Южной и Восточной, в том числе 130 мест для маломобильной категории граждан. В проекте стадиона предусмотрена вся необходимая инфраструктура, в том числе четыре раздевалки для играющих команд и две для команд юниоров, тренажерный зал и сауна для спортсменов, медицинский кабинет и кабинет допинг-контроля, кафе, комната для просмотра записей матча, комментаторские кабинки, закрытая ложа для VIP-гостей, конференц-зал на 100 мест, пресс-центр, два помещения для СМИ на 25 мест каждое и три площадки для видеосъемки. Зрители буду попадать на стадион через 30 турникетов, каждый на два прохода. В периметре стадиона предусмотрены парковки для автотранспорта сотрудников, автобусов приезжих команд и специализированной техники, VIP-персон; за оградой — стоянки для легковых автомобилей зрителей (1,5 тыс. машиномест) и автобусов (120 машиномест). «Это текущее состояние проекта», — обратил внимание Арсен Магомедов, подтвердив готовность изменить его, с учетом пожеланий заказчика и футбольной общественности Новосибирска. Известно, что НОФФ уже рекомендовала проектировщикам определить две входные зоны на стадион, продумать дислокацию фанатов разных команд, а также проработать вопрос строительства тренировочного поля за счет уменьшения количества парковочных мест.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что представители «РАТМ Холдинга» заявляли, что приступить к реализации планов возведения футбольной арены компания будет готова, как только муниципалитет определится с выбором земельного участка. В ноябре рассматривались два варианта: на правом берегу — в районе аэропорта «Северный», и на левом — на месте законсервированной станции метро «Спортивная». Тогда же уточнялось, что детальная подготовка проекта с привязкой к местности займёт примерно год, после чего начнутся строительные работы с подключением подрядных организаций.