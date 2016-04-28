Ростов-на-Дону, 28 апреля, 2016, 10:30 — ИА Регнум. Работники Южной транспортной прокуратуры выясняют причины возгорания железнодорожных цистерн и локомотива в Ростове-на-Дону. По информации ведомства, в вагонах был бензин. Из-за чего состав сошел с рельсов, устанавливается. Об этом сообщают ростовские СМИ со ссылкой на официального представителя прокуратуры Агнессу Савченко.

61.mchs.gov.ru Горящие цистерны

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Отметим, что в результате ЧП, которое произошло утром 28 апреля в районе станции Заречная, никто не пострадал. Специалисты проверяют наличие вредных примесей в воздухе.

Сообщается также, что состав должен был прибыть на Новошахтинский завод нефтепродуктов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сообщение о возгорании в промзоне Ростова-на-Дону поступило около 6:00 28 апреля. Очевидец сообщил, что пожар случился на двух цистернах с топливом. Огонь перекинулся и на локомотив. Всего в составе было 43 вагона. Цистерны, которые огонь не успел охватить, оттянули на безопасное расстояние.

К приезду спасателей площадь возгорания составила 100 кв. метров. Полностью ликвидировать пожар удалось к 9:30. На месте работали 73 человека и 20 единиц техники.