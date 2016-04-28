Волгоград, 28 апреля, 2016, 09:41 — ИА Регнум. В Волгограде поболеть за свои любимые команды, которые будут бороться за звание чемпионов планеты в 2018 году, жители и гости города-героя смогут под открытым небом и совершенно бесплатно. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 28 апреля, где разместиться фан-зона для болельщиков, уже известно. В качестве площадки для проведения Фестиваля болельщиков FIFA 2018 официально утверждена Центральная набережная. Большая парадная лестница и склоны берегов Волги создают естественный амфитеатр, где разместятся зрители.

wc-2018russia.ru Будущий стадион «Волгоград Арена»

Здесь оборудуют огромный экран, на котором волгоградские любители футбола и иностранные болельщики, смогут посмотреть матчи чемпионата мира. Одновременно на площадке смогут разместиться более 30 тысяч человек.

Добавим, что фестиваль болельщиков FIFA совпадает по срокам с чемпионатом мира, помимо прямых трансляций предусматривает ежедневную концертную и развлекательную программы.

Согласно рекомендациям FIFA, до июня 2018 года площадка фестиваля будет благоустроена и оборудована в соответствии с современными требованиями. Особое внимание уделят обеспечению безопасности. Главной точкой притяжения станет сцена, выполненная по проекту международной федерации футбола, на которой установят экран площадью не менее 120 квадратных метров.

Также по теме: Озвучены даты проведения матчей ЧМ-2018 на «Волгоград Арене»

Фестивали болельщиков FIFA пройдут во всех 11 городах-организаторах ЧМ-2018.

Как сообщало ИА REGNUM, Волгоград вошел в число городов, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Принимать игры мудниаля будет новый строящийся в центре города стадион, рассчитанный на 45 тыс. мест. На «Волгоград Арене» строители уже начали возводить последний, пятый этаж. Работы ведутся с опережением графика на два месяца. Всего на спортивной арене будет сыграно четыре игры группового турнира финальной части чемпионата.