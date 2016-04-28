Абакан, 28 апреля, 2016, 08:44 — ИА Регнум. Строительство жилья для жителей Хакасии, лишившихся домов в ходе массовых пожаров в апреле 2015 года, продолжает обрастать все новыми скандальными подробностями.

Пул Эгберт Ливенс. Пожар

Несколько дней назад в Абакане объявили голодовку четверо экс-сотрудников компании «Собстрой-формат». Участники акции протеста, возводившие дома в населенном пункте Шира, требуют выплатить им задолженность по заработной плате. Как сообщает «Юг Сибири», акцию протеста люди собирались начать еще месяц назад, однако тогда правительство региона убедило их подождать. По информации местных СМИ, директор компании «Сибстрой-формат» Вячеслав Демин не выплатил 50 рабочим почти 3 миллиона рублей.

ИА REGNUM удалось получить комментарий помощника министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Хакасии Татьяны Зыряновой. «Действительно, четверо строителей (трудовых договоров не предоставлено) — бывших работников ООО «Сибстрой-формат» — заявили 23 апреля, что они начали голодовку, пытаясь таким образом воздействовать на своего бывшего работодателя Вячеслава Демина, руководителя компании», — сказала Татьяна Зырянова.

По ее словам, суть претензий в том, что руководитель при строительстве домов в качестве субподрядной организации получил достаточно финансовых средств от генерального подрядчика. В том числе денег было достаточно для того, чтобы выплатить заработную плату: «В конце декабря 2015 года, когда проходил окончательный расчет с генеральным подрядчиком, последний, как показывают финансовые документы, направил фирме «Сибстрой-формат» 2,5 млн рублей. Этих денег было достаточно для того, чтобы закрыть всю имеющуюся задолженность по заработной плате».

Помощник министра отметила, что в январе, когда собиралась рабочая группа, Демин расчетов не произвел, хотя деньги получил. «Заседания рабочей группы у нас проходят еженедельно. Как показали документы, Демин получил деньги, чтобы рассчитаться со своими рабочими. Расчет он не произвел. В настоящее время по факту данной ситуации возбуждено уголовное дело, им занимаются следственные органы министерства внутренних дел Республики Хакасия», — объяснила собеседник ИА REGNUM.

Что касается людей, участвующих в акции протеста, Татьяна Зырянова утверждает, что власти региона пытались уговорить их не идти на такую меру, так как голодовка может подорвать их здоровье.

«Насколько мы знаем, люди, объявившие голодовку, требуют выплатить им деньги полностью. Известно, что в начале апреля Вячеслав Демин подписал с этими работниками мировое соглашение, в котором говорилось, что он начнет выплаты частями до конца апреля. Я мировое соглашение в руках не держала, поэтому не могу сказать, о каких конкретно суммах идет речь. Говорю только о том, что было озвучено на рабочей группе. Вот на что стоит обратить внимание: Демин полагает, что он должен этим работникам порядка 1,8−1,9 млн рублей. Работники же утверждают, что им должны 2,8 млн и более, почему-то эта сумма растет. Этот аспект я комментировать не могу, давать оценку поведению людей не буду. Вместе с тем не подтверждены ни требования голодающих к работодателю, ни утверждения работодателя по факту того, что якобы эти работники средства получали на карты. У нас подтверждающих документов нет, — объясняет Зырянова. — Кроме того, участники акции протеста утверждают, что они работали начальниками строительного участка. Но когда начальник участка выпускает своих рабочих на стройку, он ведет табель учета выполненных работ. Бригадиры должны вести хотя бы первичную документацию: со списком рабочих, с датами выхода, объемами работ, с проставленными суммами задолженности. Этого списка мы тоже не видели».

По словам Татьяны Зыряновой, Вячеслав Демин официально заявляет в СМИ, что готов идти в суд и судиться со своими работниками. Работники, в свою очередь, говорят, что в суд не пойдут, так как уверены, что проиграют: «Я предполагаю, что это происходит из-за отсутствия документов».

Как отмечает помощник министра, работники, объявившие голодовку, утверждают, что вопросов к правительству Хакасии и к Управлению капитального строительства, которое выступало государственным заказчиком, у них нет, а претензии их адресованы конкретно к работодателю.

Чтобы прояснить ситуацию, корреспондент ИА REGNUM связался с председателем Федерации профсоюзов Хакасии Любовью Барабановой: «Федерация объединяет отраслевые профсоюзы, которые представлены членскими организациями на предприятиях и в организациях республики. Что касается строительства домов в Шира, там профсоюзы не созданы, профсоюзных организаций нет. Поэтому какой-либо информации у нас по этому поводу нет».

Также нам удалось связаться с Вячеславом Деминым, однако комментировать сложившуюся ситуацию он отказался.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Хакасии в апреле 2015 года природные пожары, перекинувшись на населенные пункты, оставили без жилья 6,5 тыс. человек, 32 человека погибли, более 1,5 тыс. пострадавших обратились за медицинской помощью. Региону был нанесен огромный ущерб. В ходе глобального строительства жилья для погорельцев было возведено более 1,2 тыс. домов. Однако большая стройка проходила не без проблем.

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В частности, в Хакасии продолжается следствие в отношении генерального подрядчика на строительстве жилья для погорельцев. Уголовное дело было возбуждено в отношении учредителя ООО «Черногорск отделстрой» Василия Смольникова. По версии следствия, в результате действий Смольникова бюджету Российской Федерации был причинен имущественный ущерб на сумму более 17 миллионов рублей.

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Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 28 апреля, в республиканском следственном управлении СКР, Смольников до сих пор находится в розыске, уголовное дело в отношении него расследуется.