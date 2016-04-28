Ростов-на-Дону, 28 апреля, 2016, 08:16 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону на железной дороге спасатели тушат пожар высшей — четвертной — категории сложности. Как сообщил ИА REGNUM в Южного регионального центра МЧС 28 апреля, по улице 1-я Луговая произошло возгорание цистерн с битумом.

61.mchs.gov.ru В Ростове-на-Дону горят цистерны

О произошедшем в оперативную службу сообщил очевидец сегодня около шести часов утра. По его словам, в районе универсального порта Ростова-на-Дону перевернулись две железнодорожные цистерны, и произошло возгорание одной из них. Предположительно в них перевозились битум или бензин.

На место оперативно прибыли спасатели, и сразу был объявлен второй ранг сложности пожара, огонь полыхал на площади в 70 кв. метров. Затем огонь перекинулся на вторую цистерну, площадь пожара возросла.

На месте ЧП работают 67 человек личного состава, 21 единица спецтехники. На помощь огнеборцам прибыл пожарный поезд.

В настоящее время пожару присвоен четвертый ранг сложности. Автомобильное движение по улице 1-я Луговая перекрыто, территория пожара оцеплена.

О причинах возгорания пока не сообщается.