Вашингтон, 28 апреля, 2016, 07:15 — ИА Регнум. Претендент на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в Вашингтоне, что считает абсолютно возможным улучшение отношений между США и Россией, сообщает CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

По его словам, снижение напряжённости и улучшение отношений с Россией, но только с позиции силы — абсолютно возможно. Трамп выразил уверенность, что «ужасный цикл периода враждебности» должен закончиться на благо обеих стран.

Также миллиардер указал на необходимость восстановить отношения с Китаем. Тем не менее в своем выступлении Трамп не забыл назвать санкции и экономическую мощь одним из эффективных инструментов внешней политики Вашингтона.

Напомним, Дональд Трамп стал победителем первичных выборов кандидатов от Республиканской партии во всех пяти штатах, где 26 апреля состоялось голосование: Мэриленде, Пенсильвании, Делавэре, Коннектикуте и Род-Айленде. На них разыгрываются в общей сложности голоса 172 делегатов предстоящего в июле съезда, на котором должен быть избран единый кандидат в президенты от Республиканской партии.