Москва, 27 апреля, 2016, 22:54 — ИА Регнум. В метро Москвы на станции «Пушкинская» полицейские спасли мужчину, упавшего на рельсы. Об этом «Агентству Москва» сообщил пресс-секретарь УВД Алексей Мышляев.

youtube.com Человек упал на рельсы в московском метро

«В 18:15 мск на платформе станции метро «Пушкинская» между двумя пассажирами произошел конфликт в ходе которого один из оппонентов упал на жесткий путь, — говорит он. — Сотрудниками полиции совместно с пассажирами пострадавший был поднят с жесткого пути».

Мышляев добавил, что на место ЧП был вызван наряд срочной медпомощи для освидетельствования ушибов.

В настоящее время сотрудники полиции проводят по данному факту проверку. Участники конфликта задержаны.