Минск, 27 апреля, 2016, 22:02 — ИА Регнум. Зампред Совмина Белоруссии Владимир Семашко 27 апреля провёл переговоры с делегацией Судана во главе с министром нефти и газа Мохамедом Заедом Авадом, обсудив сотрудничество в сфере промышленности, сельского хозяйства, нефтедобычи.

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«Нас не пугают далекие расстояния между нашими странами. Беларусь — страна с открытой экономикой, мы должны быть активными на внешних рынках, — цитирует Семашко пресс-служба Совмина РБ. — Мы должны уметь продавать, и у нас это получается, более 65% своего ВВП на внешних рынках. У нас есть богатый опыт работы в странах во всех точках земного шара, начиная от Венесуэлы, заканчивая Китаем. Думаю, с вашей страной у нас тоже должно получится плодотворное сотрудничество».

Семашко сообщил, что официальный Минск готов рассматривать любые формы партнерства — от простой торговли до создания совместных предприятий в Судане по сборке «любой техники», в частности — таких белорусских товаров, как автомобили, автобусы, карьерная техника, сельхозтехника, электроника, бытовые приборы и аппаратура.

«Мы также готовы участвовать в разведке и освоении месторождений, которыми так богат Судан», — приводятся слова Семашко в официальном сообщении. Также правительство постсоветской республики готово сотрудничать с Суданом в сфере сельского хозяйства.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2010 году Александр Лукашенко пытался продемонстрировать «независимость и суверенитет», попытавшись диверсифицировать поставки нефти и других сырьевых ресурсов. Так на белорусские НПЗ попала нефть из Азербайджана и Венесуэлы, которая поставлялась через Украину и Эстонию. В конечном итоге проект закончился полным провалом, что не помешало Владимиру Семашко заявить, что венесуэльская нефть была «выгодной».

«На нефти, которую мы привезли из Венесуэлы, мы заработали, а это плюс, а не минус», — заявлял Семашко. По его словам, за два года на нефтепереработке венесуэльской нефти официальный Минск заработал $104 млн. Во время кризиса 2011 года «выгодные» поставки нефти из Азербайджана и Венесуэлы были прекращены, заявления о долгосрочных намерениях выполнены не были, и расчёты с Каракасом по непрозрачным схемам поставок нефти пережили Уго Чавеса.