Минск, 27 апреля, 2016, 22:00 — ИА Регнум. Постановлением Совмина Белоруссии №340 от 27 апреля закреплено решение повысить с 1 мая экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории ЕАЭС, сообщает пресс-служба СМ РБ.

delo-group.ru Цистерны с нефтью

«Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена с 54,9$ до 66$ за тонну. Пошлина на прямогонный бензин увеличится с 38,9$ до 46,8$ за тонну, на товарные бензины — с 33,4$ до 40,2$ за тонну, — сказано в официальном комментарии. — Пошлина на легкие, средние дистилляты составит 26,4$ за тонну (была 21,9$). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел».

В Совмине напомнили, что предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий выработанных из нефти товаров повышались 1 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне ратификации официальным Минском договора о Евразийском союзе правительство РФ передало в госбюджет Белоруссии вывозные нефтепошлины, которые само же установило и которыми пополнялся бюджет России. Замминистра финансов Белоруссии Дмитрий Кийко 10 ноября 2014 года заявил, что данные соглашения позволят в период 2015—2024 гг. дополнительно пополнять госбюджет постсоветской республики на $1,5 млрд.