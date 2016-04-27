Донецк, 27 апреля, 2016, 19:38 — ИА Регнум. В ДНР резко обострилась военная обстановка, в частности, за последние сутки ВСУ 150 раз обстреляли позиции армии ДНР, совершив 16 нарушений режима тишины. Об этом 27 апреля на брифинге заявил заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Под шумок

«Противник выпустил 64 мины из минометов калибрами 82 и 120 мм. Кроме того, применялись БМП, различные типы гранатометов и стрелкового оружия. Все данные о нарушениях Минских договоренностей были переданы представителям СЦКК и миссии ОБСЕ», — сказал Басурин.

По его словам, под обстрел ВСУ попали позиции армии ДНР в населенных пунктах: Еленовка, Новомарьевка, Саханка, Коминтерново, Горловка, Ясиноватая и Донецк.

Басурин сообщил, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения сторон на Донецком направлении САУ.

«Разведкой ДНР в районе населенного пункта Первомайское (10 км до линии соприкосновения к северу от Донецка) установлено местоположение восьми единиц САУ 2С3 «Гвоздика», а также шести грузовых тентованных автомобилей с боеприпасами», — рассказал Басурин. Он добавил, что все данные разведки были переданы представителям СММ ОБСЕ для принятия соответствующих мер.

Сегодня же на брифинге в Киеве спикер администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко заявил, что за последние сутки в Донбассе в результате боевых действий пятеро украинских военнослужащих получили ранения. Лысенко отметил, что утром в Авдеевке украинские войска отбили нападение вражеской ДРГ. При этом ВС ДНР совершили два минометных обстрела (выпустили около 50 мин) позиций ВСУ под Луганским и Авдеевкой.