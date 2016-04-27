Москва, 27 апреля, 2016, 19:31 — ИА Регнум. Решение Окружного суда Гааги, которое для представителей бывших акционеров ЮКОСа, по их заявлениям, стало неожиданным, является логичным и разумным ответом голландской государственной системы правосудия на вызов этого чрезмерно политизированного дела, считает управляющий партнер адвокатского бюро «Драконта» Дагир Хасавов.

Оноре Домье. Состязательный процесс. 1845

«Если ранее судьбу спора решали арбитры Постоянной палаты третейского правосудия, то есть в арбитраже, негосударственном органе разрешения споров, то здесь свое мнение выразил государственный суд Нидерландов, пусть и не столь высокого уровня. Решение арбитража, по которому Российскую Федерацию обязали выплатить бывшим акционерам ЮКОСа 50 млрд долларов компенсации за фактическую национализацию юридического лица, выглядит очень противоречиво. Спорных моментов несколько, но самый главный — компетенция арбитров по рассмотрению данного дела. С одной стороны, все верно: заявители (иностранные компании, инвестировавшие в российскую нефтедобывающую фирму) обратились за помощью к международным арбитрам, призвав к ответу Россию. Однако с самого начала дела у юристов, защищавших интересы Российского государства, был козырь в рукаве — ратификация Договора к Энергетической хартии (далее — ДЭХ) 1994 года. Заявители ссылались на положения Договора, хотя Россия не ратифицировала его, следовательно, не распространяла на себя его действие. Договор был лишь подписан российской стороной, но не более. Иностранные юристы ссылались на то, что Российская Федерация находилась в режиме «временного применения условий» Договора к Энергетической хартии до 2009 года, и этот аргумент убедил арбитров, но не судей», — отметил Хасавов.

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Россия добилась отмены взыскания $50 млрд в пользу бывших владельцев ЮКОСа

Окружной суд Гааги, рассмотрев апелляционное заявление представителей России, не стал рассматривать дело по существу и отменил решение арбитража за грубое нарушение процессуальных правил. Суд рассудил, что ратификация — единственный способ распространить действие положений договора в государстве, следовательно, привлечь Россию по положениям ДЭХ невозможно, а значит, арбитры с самого начала не имели права рассматривать подобный спор. Как подчеркнул адвокат, вторым весомым аргументом стало то, что иностранным инвесторам может быть справедливо отказано в компенсации, так как бенефициарами этих компаний являются граждане РФ.

«Этот вопрос, правда, уже не рассматривался в апелляционной инстанции. Тем не менее рассмотрение дела ЮКОСа продолжается — представители бывших акционеров заявили, что пойдут обжаловать решение Окружного суда выше. К тому же остается и второй вопрос — арест российского имущества за рубежом. Во исполнение решения голландского арбитража от июля 2014 года суды некоторых стран постановили арестовать имущество России для его последующей реализации и выплаты причитающихся бывшим акционерам сумм. Теперь и эти решения нужно будет обжаловать, возвращать имущество «с боем»», — добавил адвокат.

По его словам, будущее дела сложно предсказать, однако наметившийся положительный тренд определенно вселяет надежду, что Россия в конечном счете победит.

Старший юрист компании BMS Law Firm Денис Фролов также заявил корреспонденту ИА REGNUM, что решение Окружного суда в Гааге, безусловно, не является окончательной точкой в борьбе бывших акционеров НК «ЮКОС» за причитающиеся, по их мнению, компенсации. Он пояснил:

«Окружной суд отменил решение третейского суда по так называемым формальным или безусловным основаниям — отсутствие права у третейского суда рассматривать подобную категорию судебного спора. При этом Окружной суд не устанавливал наличие или отсутствие у бывших акционеров права требования какой-либо компенсации как такового. Иными словами, Окружной суд, отменив решение третейского суда, не установил отсутствие у истцов права требовать компенсацию с Российской Федерации. Рассмотрение дела судом, к компетенции которого не относится соответствующая категория споров, — существенное процедурное нарушение для любой юрисдикции. Именно это нарушение и послужило основанием для отмены решения третейского суда.

Очевидно, что лицо, чье право нарушено, должно иметь возможность обратиться в суд за защитой. Однако произвольно выбирать судебный орган истец не может. В любом правопорядке есть процедурные правила, несоблюдение которых влечет отмену судебного акта вышестоящим судом. При этом возможность требовать восстановления нарушенного права в такой ситуации остается».

Фролов обратил внимание, о том, заявлялись ли РФ доводы о невозможности рассматривать дело в третейском суде, сказать сложно. Безусловно, никто, и в первую очередь ответчик в лице РФ, не ожидал, что третейский суд удовлетворит иск на $50 млрд.

«Решение Окружного суда, очевидно, будет оспорено в апелляционном порядке, поскольку ответ на вопрос, имеют ли бывшие акционеры ЮКОСа право на получение компенсации от РФ, пока не получен. Кроме этого, истцы в лице бывших акционеров ныне несуществующей нефтяной компании сохраняют альтернативное право обратиться в компетентный суд и инициировать отдельное от Гаагского судебное дело», — резюмировал юрист.

Напомним, в июле 2014 года международный арбитражный суд в Гааге принял решение о необходимости РФ заплатить бывшим владельцам ЮКОСа компенсацию в $50 млрд. Также на российскую сторону ложилась оплата судебных издержек в размере $65 млн. В апреле 2016 года суд Гааги удовлетворил жалобу России по иску бывших акционеров ЮКОСа на $50 млрд. Инстанция приняла доводы РФ о том, что для привлечения российского государства к арбитражу не хватает соответствующей правовой нормы.