Москва, 27 апреля, 2016, 19:09 — ИА Регнум. Министерство финансов Российской Федерации и Банк России предложили для модернизации российской пенсионной системы совместную «Концепцию индивидуального пенсионного капитала», согласно которой накопления граждан в рамках накопительной части пенсии будут являться их собственностью. В особых случаях эти накопления могут быть выплачены наличными, пишет «Коммерсантъ».

Пенсионерка

Предварительная версия концепции передана на обсуждение в правительство и администрацию президента РФ. Пенсионная система России в случае принятия концепции изменится.

Согласно концепции, платеж в Пенсионный фонд РФ (ПФР) сохраняется в прежнем объеме — 22%, а все что сверх ставки — «пенсионный капитал», будет уплачиваться в НПФ. Таким образом, из ПФР будет выведена накопительная часть пенсий.

Помимо ликвидации нынешней накопительной системы, Минфин и ЦБ РФ предлагают сделать «пенсионный капитал» почти полноценной частной собственностью граждан РФ. В частности, они смогут за пять лет до выхода на пенсию получить до 20% накоплений в случае чрезвычайных обстоятельств, а в случае тяжелой болезни можно будет получить все накопления в НПФ и потратить их.

Издание уточняет, что в проекте нет ни предполагаемых временных периодов реализации, ни увязки ее с другими составляющими изменений пенсионной системы, например, изменением пенсионного возраста.