Москва, 27 апреля, 2016, 17:57 — ИА Регнум. Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин на пленарном заседании Общественной палаты заявил, что в России нет пенсионеров, которых можно было бы назвать бедными по формальным признакам — они все получают доплаты до прожиточного минимума.

Старость

«Пенсионеров, как вы знаете, у нас бедных нет с точки зрения формальных признаков, потому что все пенсионеры получают доплаты до прожиточного минимума», — сказал глава Минтруда. Топилин подчеркнул, что это законодательная норма.

Иная ситуация, если семья пенсионера многодетная, сказал Топилин. Тогда она совершенно другая, считает министр. С точки зрения Минтруда, необходимо увеличивать существующие пособия, а не создавать новые.

Кроме того, необходимо повышать заработные платы бюджетникам, и первым шагом должно стать повышение минимального размера оплаты труда. «Такое решение принято, с 1 июля 2016 года — 7,5 тыс. рублей, такой законопроект в Госдуме рассматривается», — сказал министр. Срок принятия законодательства Топилин назвал — осень 2016 года.

Напомним, 25 марта 2016 года Дмитрий Медведев подписал указ о повышении уровня МРОТ. С 1 июля 2016 года МРОТ увеличится до 7,5 тыс. рублей. На данный момент МРОТ в России составляет 6204 рубля.

Величина прожиточного минимума рассчитывается как на федеральном, так и на региональном уровне, и используется при разработке федеральных и региональных социальных программ, для определения минимального размера оплаты труда, стипендий, пособий, региональных доплат к пенсиям, для получения субсидий при оплате жилищно-коммунальных услуг и других социальных выплат.

Ранее премьер-министр РФ подписал постановление, согласно которому величина прожиточного минимума по стране за четвертый квартал 2015 года сократилась на 201 рубль и составила 9 тыс. 452 рубля.