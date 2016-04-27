Минск, 27 апреля, 2016, 17:51 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей 27 апреля провёл ряд двусторонних встреч в рамках рабочего визита в Пекин, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

пресс-служба МИД Белоруссии Встреча Владимира Макея с министром иностранных дел КНР Ван И

Макей принял участие в заседании министров иностранных дел стран-членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), объединяющего 26 стран. Белоруссия, считающая себя «центром Европы», получила статус наблюдателя при данной организации в апреле 2015 года.

Состоялась встреча главы МИД постсоветской республики с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И — были «обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений», в том числе «взаимодействия на международной арене». Также прошли переговоры Макея с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу — были «намечены пути реализации договорённостей», достигнутых во время визита Александра Лукашенко в Стамбул в апреле 2016 года.

«Министры также высказались в пользу более тесного взаимодействия двух стран в рамках международных организаций. Владимир Макей подчеркнул нацеленность белорусской стороны на активизацию сотрудничества с Турцией во всех сферах взаимного интереса», — сказано в официальном сообщении.

В ходе переговоров с генсеком ШОС Рашидом Алимовым были обсуждены вопросы участия Белоруссии в мероприятиях ШОС в качестве наблюдателя при организации. Кроме того, Макей обсудил с замминистра иностранных дел Афганистана Хикматом Халилом Карзаем перспективы реализации договоренностей, достигнутых в ходе встреч Александром Лукашенко с руководством Афганистана в Уфе в июле 2015 года и в Стамбуле в апреле 2016 года: «На переговорах приняты конкретные решения о контактах на ближайшее время в целях выработки совместных первоочередных действий двух стран, которые лягут в основу «дорожной карты» двустороннего взаимодействия».

Как сообщало ИА REGNUM, КНР является одним из важнейших торговых партнёров Белоруссии и одним из основных кредиторов. Крупнейшим двусторонним проектом является строительство под Минском Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», в который так и не выстроилась «очередь инвесторов». Во взаимной торговле с КНР у Белоруссии ежегодно растущее отрицательное сальдо.